Итоги Самарской области в Дельфийских играх

111

Делегация Самарской области успешно выступила в 19 номинациях, завоевала 16 наград и заняла 3-е командное первенство среди 80 субъектов Российской Федерации.

Конкурсные прослушивания и просмотры Двадцать вторых молодежных Дельфийских игр России состоялись с 21 по 26 апреля 2023 года в Cаратовской области (г. Саратов). Делегация Самарской области была представлена в количестве 103 человек (руководитель – О.Г. Алексеева, Самарский дворец детского и юношеского творчества). В сборную делегацию Самарской области 2023 года вошли представители нашей творческой молодежи - юные музыканты, танцоры, инструменталисты, театралы, фотографы, кулинары и парикмахеры, а также концертмейстеры и руководители коллективов.

Организацию участия в Дельфийских играх осуществляли министерство культуры и министерство образования Самарской области. Организаторами стали: ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества».

В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, содействия творческому росту юношей и девушек во всех областях деятельности, продвижения событийного туризма, повышения академической мобильности.

Самарская область была представлена в номинациях «Художественное чтение», «Балалайка», «Домра», «Баян/аккордеон», «Классическая гитара», «Флейта», «Академическое пение», «Сольное народное пение», «Эстрадное пение», «Классический танец», «Фотография», «Кулинарное искусство», «Парикмахерское искусство», «Искусство воспитания», «Историческое просвещение», «Деревянные духовые инструменты», «Народное танец», «Тележурналистика», «Ансамбли народных инструментов». В 2023 году на соревнования отправились участники из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска, Отрадного, Похвистнево и Кинель-Черкасского района. Во II тур прошли 18 участников (78%).

По результатам официального командного первенства Двадцать вторых молодежных Дельфийских игр России Самарская область заняла 3-е командное место (после Саратовской и Новосибирской области). Всего в играх приняли участие 2516 человек из 80 субъектов Российской Федерации.

Поздравляем всех победителей!