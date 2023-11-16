Имена лучших кинодокументалистов страны станут известны в ближайший месяц

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3авершился прием заявок на участие в кинофестивале документальных фильмов Знание.Кино, посвященном деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова. В ближайшее время экспертный совет оценит все поступившие работы и сформирует шорт-лист кинофестиваля, который, в свою очередь, пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Организатор кинофестиваля — Российское общество «Знание», соорганизатор — режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнер проекта — Институт развития интернета.

Заявочная кампания на участие в кинофестивале Российского общества «Знание» прошла с 27 августа по 3 ноября. Свои проекты об историческом, культурном наследии России, открытиях и достижениях соотечественников представили кинодокументалисты из Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов. В общей сложности поступило 420 работ из 59 регионов. Лидерами по числу поданных заявок стали Москва (173), Санкт-Петербург (32), Республика Татарстан (13) и Ленинградская область (11).

«Мы завершили прием заявок на участие в кинофестивале Знание.Кино и рады стремлению кинодокументалистов, и здесь важно подчеркнуть — со всей страны, поделиться своим видением России и ее красот, рассказать о свершениях и победах соотечественников. Впереди непростой для всех этап: экспертному совету предстоит выбрать лишь 15 работ из более 400 поступивших, которые войдут в шорт-лист проекта. Эти киноленты мы увидим на кинофестивале в конце ноября, и я убежден, они не оставят никого равнодушными. Ведь документальное кино — это зеркало нашей жизни, порой прекрасное, порой строгое, но всегда честное и настоящее», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Российские кинодокументалисты будут бороться за победу в номинациях: «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм», «Первые», а также в специальной номинации «Выбор Первых». Самыми востребованными номинациями стали «Беседа» и «Исследования» — в них представлено 155 и 107 заявок соответственно. В номинации «Кинохроника» заявлены 58 киноработ, в номинации «Первые», где свои работы представляют юноши и девушки от 14 до 17 лет, — 53 кинопроекта и, наконец, в номинации «Видовой фильм» — 47.

В номинации «Исследования» и «Беседа» больше всего работ представлено авторами из Москвы и Санкт-Петербурга. Номинация «Видовой фильм» востребована у кинематографистов из Москвы и Красноярского края, «Кинохроника» — у Москвы и Московской области. Номинация «Первые» — у ребят из Ленинградской и Московской областей.

Все 420 поступивших работ оценит экспертный совет и сформирует шорт-лист кинофестиваля, куда войдут 15 кинопроектов.

С 28 ноября по 2 декабря в рамках кинофестиваля Знание.Кино победителей из числа работ, составивших шорт-лист, в номинациях «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм» выберет жюри — театральные и кинорежиссеры, сценаристы, продюсеры, общественные деятели и другие эксперты. Лучшие киноленты в номинациях «Первые» и «Выбор Первых» определит специальное жюри — участники Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Критериями оценки работ во всех номинациях будут социальная значимость проекта, его просветительская ценность, наличие оригинальных идей и нестандартных творческих решений.

Лауреаты кинофестиваля получат гранты на профильное обучение и стажировки, закупку профессионального оборудования для съемок. Фильмы лауреатов кинофестиваля также будут представлены публике на площадках Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи.

Партнерами кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино наряду с Институтом развития интернета выступают Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», Союз кинематографистов России и Москино.

Трек Знание.Кино реализуется с апреля 2022 года и включает в себя конкурсы просветительских фильмов, кинопоказы и премьеры, дискуссии и паблик-токи с участием ведущих российских экспертов киноиндустрии, презентации школ документального кино и создание киноклубов.

В январе 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею молодых российских кинематографистов интегрировать документальные фильмы в образовательный процесс и поручил ответственным министерствам рассмотреть вопрос об оказании поддержки победителям проекта Знание.Кино Российского общества «Знание».

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.