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Игорь Бутман выступит в загородном комплексе «Циолковский» на джазовом фестивале в рамках лагеря Moving Club Camp

7 июля 2022 17:07
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В нем примут участие более 60 молодых музыкантов Самарской области.

С 8 по 10 июля 200 года на территории загородного комплекса «Циолковский» пройдет джазовый лагерь Moving Club Camp.  В нем примут участие более 60 молодых музыкантов Самарской области.

Отбор участников лагеря проходил на конкурсной основе. Музыканты записывали свои видео-визитки и отправляли на суд конкурсного жюри. Отбор участников провели виртуозные музыканты, педагоги джазового лагеря. Среди них — саксофонист Анатолий Осипов, пианист Игорь Яковенко, певица Анастасия Лютова, гитарист Вадим Харченко и др.

В рамках джазового лагеря будут работать восемь музыкальных смен: ударные инструменты, клавиши, вокал, гитара, бас-гитара/контрабас, духовые инструменты, звукорежиссура, музыкальный менеджмент.

Участников ждут персональные консультации педагогов,  лекции, групповые занятия, репетиции в ансамблях, творческие встречи с музыкантами, выступления на ежедневных джем-сейшенах.

Лучшие коллективы участников, сформированные в лагере, получат возможность выступить на фестивале Moving Club Camp Fest.

Формат джазового лагеря для Самарской области — уникален. В лагере музыканты смогут не только прокачать свои профессиональные навыки, но и создать новые творческие проекты, которые укрепят развитие джазовой культуры региона.

«Фестиваль имеет большое социокультурное значение, ведь он стал уникальным креативным пространством, предназначенным для самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия молодых музыкантов и вокалистов с мэтрами джаза. Трехдневный образовательно-музыкальный интенсив и финальный фестивальный марафон станет мощным катализатором для развития джазового сообщества в Самарской области.Хочу поблагодарить Игоря Михайловича Бутмана,  народного артиста Российской Федерации, за участие в программе фестиваля. Вдвойне приятно, что такое уникальное мероприятие проходит в юбилейный год. В  2022 году отечественному джазу исполняется 100 лет, я рада, что организаторы фестиваля не только сохраняют музыкальное наследие, но и талантливо и системно развивают  его в современных реалиях» — отметила Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области.

В последний день лагеря, 10 июля, пройдет джазовый фестиваль Moving Club Camp Fest, где хедлайнером выступит квинтет народного артиста Игоря Бутмана. Также на сцену выйдут:Квартет Анатолия Осипова, Трио Владимира Нестеренко, Трио Игоря Яковенко, певица Анастасия Лютова и др.

Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации. Получить билет можно на официальном сайте.

2022 год для джазовой культуры — знаковый. В этом году страна отмечает 100-летие российского джаза и 60-летие со дня рождения джаза в Самарской области.

Moving Club Camp станет одним из знаковых, ярких событий в череде культурных мероприятий в юбилейном году.
Проведение летнего джазового лагеря и фестиваля стало возможным благодаря  председателю ДМГОО  “Клуб “Движение” Денису Рыбакову. В прошлом году он представил проект Moving Club Camp на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Вкусный джаз» арт-кластера «Таврида», сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:    пресс-служба минкульта СО

 

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