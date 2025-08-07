Я нашел ошибку
Главные новости:
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе
Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.
В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
На прошлой неделе такие же площадки появились в Тольятти и Чапаевске: подрядчик работает в графике.
Новая спортивная площадка размером 56 на 28 метров открылась в Волжском районе
Цель конкурса – популяризация классической музыки через развитие лекторского искусства.
Идет прием заявок на II Всероссийский конкурс лекторов «Послы Музыки Русского музыкального общества»
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
7 августа 2025 18:10
141
Русское музыкальное общество объявило о старте II Всероссийского конкурса «Послы Музыки Русского музыкального общества» и приглашает к участию профессионалов и молодых талантливых музыкантов и лекторов со всей страны. Масштабный просветительский проект призван найти и поддержать тех, кто готов с энтузиазмом открывать мир классической музыки для нового поколения слушателей. 18+

Цель конкурса – популяризация классической музыки через развитие лекторского искусства. Он помогает выявлять и поддерживать талантливых педагогов и музыкантов, стимулировать интерес к музыкальной истории и формировать художественный вкус у слушателей. Кроме того, проект способствует укреплению связей между образовательными учреждениями и Русским музыкальным обществом, стимулирует обмен опытом и создает единое профессиональное сообщество просветителей.

В 2024 году первый конкурс «Послы Музыки Русского музыкального общества» успешно прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках грантового проекта «165 лет Русского музыкального общества. Код времени». Он вызвал значительный интерес в профессиональной среде, собрав 72 заявки из самых разных регионов страны.

По итогам отбора 20 участников стали первыми «Послами Музыки», которые получили официальные сертификаты и продолжили плодотворное сотрудничество с Русским музыкальным обществом. В рамках второго этапа проекта были проведены лекции более чем для 780 слушателей в 16 городах и поселках России, включая крупные культурные центры, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также отдаленные населенные пункты, что подчеркивает обширную географию инициативы.

«Мы невероятно гордимся тем, какой отклик получил наш первый конкурс «Послы Музыки Русского музыкального общества». Это явное свидетельство того, что в России есть огромное количество увлеченных профессионалов, готовых делиться своей любовью к классической музыке. Мы видим новый сезон как важный шаг к еще большему объединению музыкального сообщества страны», – комментирует Светлана Кобзарь, исполнительный директор Русского музыкального общества.

Конкурс открыт для широкого круга кандидатов, включая профессиональных музыкантов и музыковедов, преподавателей высших учебных заведений, колледжей и школ искусств, студентов и выпускников профильных музыкальных учебных заведений. Для всех участников это шанс выступить на новых площадках, познакомиться с коллегами, обменяться опытом и идеями. 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

