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Идет прием заявок на грантовую поддержку в области культуры и искусства

12 июня 2025 17:43
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Получить гранты в 2025 году могут физически и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

До 25 июня идет прием заявок на грантовую поддержку в области культуры и искусства. Получить гранты в 2025 году могут физически и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Конкурсные направления:

-музейно-выставочная и библиотечная деятельность;
-культурно-досуговые мероприятия;
-дополнительное образование в культуре и искусстве;
-театральное, музыкальное и цирковое искусство;
-хореография;
-изобразительное искусство;
-фотография;
-дизайн ;
-архитектура;
-ремесла и промыслы;
-кинематография;
-журналистика;
-некоммерческая издательская деятельность.

Проекты должны соответствовать определенным направлениям и быть завершены до 31 декабря 2025 года.
Для того, чтобы подать заявку на участие в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию в качестве заявителя и затем перейти по ссылке.

 

Фото:   минкульт СО

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