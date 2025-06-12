До 25 июня идет прием заявок на грантовую поддержку в области культуры и искусства. Получить гранты в 2025 году могут физически и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Конкурсные направления:
-музейно-выставочная и библиотечная деятельность;
-культурно-досуговые мероприятия;
-дополнительное образование в культуре и искусстве;
-театральное, музыкальное и цирковое искусство;
-хореография;
-изобразительное искусство;
-фотография;
-дизайн ;
-архитектура;
-ремесла и промыслы;
-кинематография;
-журналистика;
-некоммерческая издательская деятельность.
Проекты должны соответствовать определенным направлениям и быть завершены до 31 декабря 2025 года.
Для того, чтобы подать заявку на участие в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию в качестве заявителя и затем перейти по ссылке.
Фото: минкульт СО