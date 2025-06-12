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До 25 июня идет прием заявок на грантовую поддержку в области культуры и искусства. Получить гранты в 2025 году могут физически и юридические лица, индивидуальные предприниматели.



Конкурсные направления:

-музейно-выставочная и библиотечная деятельность;

-культурно-досуговые мероприятия;

-дополнительное образование в культуре и искусстве;

-театральное, музыкальное и цирковое искусство;

-хореография;

-изобразительное искусство;

-фотография;

-дизайн ;

-архитектура;

-ремесла и промыслы;

-кинематография;

-журналистика;

-некоммерческая издательская деятельность.



Проекты должны соответствовать определенным направлениям и быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Для того, чтобы подать заявку на участие в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию в качестве заявителя и затем перейти по ссылке.

Фото: минкульт СО