Худрук Самарского театра оперы и балета работает над Стратегией развития театров в России

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Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») собрала в Крыму 40 художественных руководителей и главных режиссёров театров из разных уголков страны. Во время совместной работы в рамках программы «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» участники разработали и презентовали Стратегию развития театров России. Программа реализуется совместно с Московским Губернским театром. Из Самарской области на программу приехал художественный руководитель, главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

Работа «Академии Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» стартовала ещё в июне. Главной целью программы стало формирование команды театральных лидеров, которые вместе создадут стратегию развития, применимую в работе театров по всей стране. Участниками программы стали 40 художественных руководителей и главных режиссёров театров. Из Самарской области на площадку Академии «Меганом» приехал художественный руководитель, главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

Евгений Хохлов всю свою жизнь посвятил музыке. С отличием окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по специальностям «хоровое дирижирование», а позже ещё и по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». Сегодня он служит в Самарском академическом театре оперы и балета им Д. Д. Шостоковича. Евгений не представляет своей жизни без музыки и родного театра, а потому делает всё, чтобы улучшить его работу, привлечь талантливых артистов и заинтересованных зрителей.

«На программе я оказался в группе, которая занимается стратегией развития музыкального театра. И, как мне кажется, мы смогли сделать колоссальный объём работы и пришли к созданию реально рабочей стратегии. Конечно, все наши идеи, они модерируются потрясающими экспертами, что очень важно и даёт возможность включить в финальный образ стратегии лишь самое нужное. Нам бы очень хотелось объединить театры, сделать их архитектонику понятной. И мы постараемся сделать так, чтобы финальный продукт, над которым мы работаем на программе, получился с большим уважением к традициям прошлого, но всё-таки с серьёзным и мощным зарядом для развития «театра Будущего», поиска новых музыкальных форм и новых форматов», — делится Евгений Хохлов.

Под руководством Евгения Хохлова Самарский театр пережил много изменений. Например, в 2022 году оперная труппа впервые выступила на Новой сцене Большого театра России, а в 2023 году театр стал вторым в России, где показали балет «Барышня и хулиган». В этом же году, уже 17 октября, на Исторической сцене Большого театра труппа представит оперу «Мастер и Маргарита» композитора Сергея Слонимского. По словам Евгения, впервые за долгое время Самарский театр попал на такую престижную сцену. Театр, как живой организм, всегда находится в развитии и движении и знания, полученные на программе «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего», могут сделать этот процесс более быстрым и качественным.

«Мне очень повезло, что я прошёл на программу Академии «Меганом». И мне, конечно, очень пригодится тот опыт, который я получаю здесь. Что-то уже ценой проб и ошибок проверено на своём опыте, что-то получилось, а есть какие-то моменты, о которых удалось узнать только здесь. Весь опыт и знания подвергаются здесь очень хорошему структурному анализу, грамотному критическому разбору, который дополняется бесценными знаниями специалистов, которые проводят с нами лекции и обязательно обеспечивают обратную связь. Мы услышаны, мы можем задать любой вопрос, нас поддерживают. И ещё одним очень важным фактором я бы обозначил возможность увидеть талантливых, заряженных на созидание творческих людей. Это мои однокурсники, это те 40 худруков, которые собрались в рамках этой программы. И смотря на всё это, общаясь со всеми этими людьми, я уверен, что у культурной составляющей нашей страны прекрасное будущее, которое формируется уже сейчас», — отметил Евгений Хохлов.

Участники программы «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» в течение четырёх месяцев проходили офлайн- и онлайн-модули, в ходе которых развивали и совершенствовали профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения. В этом им помогали мастер-классы, лекции и практикумы. Главные задачи всех направлений работы — обучение управлению творческим коллективом, формирование репертуарной политики, взаимодействие с органами власти, бизнес- и социальными партнёрами. На финальном модуле в Академии «Меганом» под руководством команды экспертов во главе с художественным руководителем Московского Губернского театра, Большого детского фестиваля и фестиваля «Фабрика Станиславского», генеральным продюсером «Кинокомпании Сергея Безрукова», актёром театра и кино, общественным деятелем, народным артистом РФ Сергеем Безруковым они систематизировали все наработки и полученные навыки и аккумулировали их в Стратегию развития театров страны по таким направлениям, как драматический, кукольный, музыкальный театр и ТЮЗ. Данная Стратегия в перспективе станет опорной инструкцией для совершенствования работы театров по всей России, в том числе в Самарской области.

Фото – пресс-служба Таврида.АРТ