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Художников и архитекторов из Самарской области зовут оставить культурный след

4 июня 2021 13:52
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Художников и архитекторов из Самарской области зовут оставить культурный след

Вечером 1 июня в Общественной палате РФ эксперты объявили 5-ку финалистов Всероссийского конкурса «Культурный след». Арт-объекты установят в регионах уже осенью. В конкурсе на визуальное воплощение проектов могут поучаствовать и самарские художники, архитекторы, а так же студенты профильных вузов. 

В этом году конкурс объединил около тысячи участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен идей выбрало 5 лучших проектов, которые действительно могут изменить к лучшему культурную жизнь в мегаполисах. Победителями Всероссийского конкурса «Культурный след» стали:

  1. Лабиринт Квест “Karielan tie” (Карельский путь)
    Регион: Тверская область, автор: Марина Евграфова
    Место проекта:Деревня Чашково Лихославльского района 

https://kultsled.ru/labirint-kvest-karielan-tie-karelskij-put/
 

  1. Эвенкийские сказки
    Регион: Томская область, автор Ирина Ванеева
    Место проекта: п.Белый Яр, Парк семейного отдыха https://kultsled.ru/jevenkijskie-skazki/
  2.  Памятник Булочке Венёвке
    Регион: Тульская область, автор: Денис Махель
    Место проекта: Венёв

               https://kultsled.ru/pamjatnik-bulochke-venjovke/

  1. Скульптура “Кит” в Териберке
    Регион: Мурманская область, автор: Андрей Крохин
    Место проекта: посёлок Териберка

https://kultsled.ru/skulptura-kit-v-teriberke/
 

  1.  «На Тихорецкую состав отправится»
    Регион: Краснодарский край, автор: Алексей Лука
    Место проекта: Тихорецк

             https://kultsled.ru/na-tihoreckuju-sostav-otpravitsja-2/

«Проекты-победители - это проекты, которые не только украсят город, но и поспособствуют созданию и развитию культурной среды. Для жюри был важен туристический потенциал арт-объектов, а также возможность сделать их центом новых культурных явлений», - поделилась основатель конкурса «Культурный след», президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Всероссийский конкурс «Культурный след» может стать отличным стартом для карьеры начинающих авторов. Было принято решение, что в конкурсе художников на визуальное воплощение проектов будут участвовать не только профессионалы, но и студенты архитектурных и художественных ВУЗов страны. Это не только отличный шанс пополнить своё портфолио, но и возможность стать автором одного из 5 арт-объектов, которые установят уже этой осенью. Присылать свои эскизы на конкурс можно до 15 июня.

«Все проекты, вышедшие в финал, помогут обогатить жизнь в этих населённых пунктах. Арт-объекты станут для туристов отличным стимулом побывать в этих местах, узнать историю региона. Это будут не просто монументальные изваяния, предполагается некий интерактив, то есть люди будут взаимодействовать с памятниками», - рассказал доктор культурологии, главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского Дмитрий Замятин.  

В июне в Общественной палате Российской Федерации известным архитекторам, скульпторам, урбанистам и общественным деятелям предстоит выбрать лучшие идеи для визуализации новых арт-объектов. Звёздное жюри объявит победителей конкурса художников новых достопримечательностей Всероссийского проекта «Культурный след». 

Всероссийский конкурс «Культурный след» реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества. Официальный сайт: https://kultsled.ru Социальные сети: https://vk.com/kultsled, https://www.facebook.com/groups/kultsled/, https://www.instagram.com/kult_sled/

 

 

 

Теги: конкурс культурный след

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