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Художник Надя Ковба вновь открывает в Самаре иммерсивную выставку «8 КОМНАТ»

3 июня 2024 10:32
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Художник Надя Ковба вновь открывает в Самаре иммерсивную выставку «8 КОМНАТ»

5 июня 2024 года художник Надя Ковба вновь открывает в Самаре иммерсивную выставку «8 КОМНАТ». Проект задуман как терапевтический инструмент для людей разных возрастов, профессий и национальностей. Симбиоз музыки и живописи позволяет гостям не только увидеть картины и услышать композиции российских и зарубежных авторов, но и побыть наедине с собой.

Уже осенью 2024 года выставка покидает Россию и начинает мировое турне. Первая локация – Объединённые Арабские Эмираты. 

Экспозиция разделена на восемь комнат: в каждой только одна двухметровая картина, написанная в стиле абстракция, живопись цветового поля. Все полотна написала Надя Ковба – самарский художник, широко известна в Америке и Европе, автор выставок в Нью-Йорке, Венеции и Москве, а также участник международной выставки Art Basel Miami.

Как только гость попадает в комнату, автоматически включается музыка. Её специально для проекта написали восемь композиторов из России, Великобритании, Грузии, Казахстана, Израиля. Разные инструменты и музыкальные приемы, каждая мелодия уникальна.

 

Это индивидуальная выставка. Единовременно в течение 40 минут только один зритель находится в пространстве «8 комнат». Внутри нет камер, а в руках нет телефона. Человек остается наедине с собой – это настоящая встреча с истинным собой.
 

Иммерсивную выставку «8 комнат» посетили уже более 16 000 зрителей в Самаре, Москве и Санкт-Петербурге, и каждая прожитая на ней история уникальна. По словам Нади Ковба, степень погружения в экспозицию у всех разная и зависит только от желания самого гостя: «Эта выставка не для всех, но для каждого. После этого проекта хочется любить весь мир, послушать гармоничную тишину внутри, или осознать те ответы, которые пришли на проекте. Можно просто насладиться цветом картин, музыкой – а можно добраться до внутреннего и очень честного диалога с собой».

Никому не известно заранее - придут важные ответы и осознания, или же зритель просто отдохнет в необычной атмосфере за эти 40 минут без телефона и внешнего шума, наедине с собой и искусством, но каждый получит ровно то, что ему сейчас необходимо 


 Автор проекта – художник Надя Ковба
 Соавторы проекта – композиторы:

 
 Garry Albert (Великобритания)
 Betkho (Грузия)
 Федор Молодцов (Казахстан)
 Ice Hokku (Израиль)
 Арсений Плаксин (Самара, Россия)
 Павел Куприянов (Самара, Россия)
 Вероника Краус (Москва, Россия)
 Лидия Жукова-Игольникова (Самара, Россия)
 
 Иммерсивная выставка для одного зрителя.

Длительность сеанса 40 минут.

Открытие выставки 5 июня 2024 года по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 44.
 Билеты необходимо купить заранее.
 График работы: ежедневно с 9:00 до 22:20.
 Стоимость билетов: 850 рублей.
 Возрастное ограничение: 12+

 

 

 

Теги: Мероприятия

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