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Решением Правления Российского творческого Союза работников культуры художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе награжден медалью «За заслуги в культуре и искусстве».

Церемония награждение выдающихся россиян нагрудными знаками «За заслуги в культуре и искусстве» состоялась 20 марта в Санкт-Петербурге, на сцене Эрмитажного театра.

Торжественное мероприятие было посвящено Году наставника и учителя в России и приурочено ко Дню работника культуры.

Cреди награжденных — директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинорежиссер Александр Сокуров, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. За заслуги в культуре и искусстве были отмечены композитор Вадим Биберган, главный режиссер Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин, председатель национального Дельфийского совета Владимир Понявин, ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, архитектор Никита Явейн.

На торжественной церемонии премии, грамоты и благодарности получили все те, чей ежедневный труд находит отклик в сердцах граждан и помогает пробудиться лучшим человеческим качествам.

Награду за вклад в развитие российской культуры и сохранение ее традиций получили также меценаты, представители органов власти и мастера искусств.

Фото: минкульт СО