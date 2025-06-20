Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга выступит в Самаре

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24 июня на сцене Самарской филармонии состоится выступление Хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 12+



Зрители смогут услышать знаменитые американские спиричуэлс — яркие, эмоциональные духовные песни, ставшие символом американской музыкальной традиции. Также в программе прозвучат русские народные песни, исполненные в аутентичном стиле, что подчеркнет богатство и многообразие музыкальных традиций, объединенных в одном концерте.

Эта программа станет своеобразным мостом между культурами, демонстрируя универсальность и силу музыки как средства объединения людей разных национальностей и эпох.



Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга – старейшее отечественное профессиональное музыкальное учреждение, которое повлияло на развитие всей русской культуры. Именно здесь появлялись и развивались основные направления музыкального искусства и образования.



Концерт проводится в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Фото: минкульт СО