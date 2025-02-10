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Горожан приглашают на Вечер итальянского концерта в зал Самарской кирхи

10 февраля 2025 11:00
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Горожан приглашают на Вечер итальянского концерта в зал Самарской кирхи

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на Вечер итальянского концерта, который состоятся 19 февраля 2025 г. в 18.30.

В программе концерты А. Вивальди,  А. Марчелло, Дж. Перголези, И. Вальтера и других мастеров жанра. Слушателей ждут блистательные и виртуозные пассажи и каденции солирующих инструментов с переложенным для органа сопровождением, а также органные концерты итальянских композиторов и европейцев, которые подражали своим коллегам из солнечной Италии. Итальянский инструментальный концерт вобрал в себя яркую оперно-театральную  изобразительность, и музыканты подобрали программу таким образом, чтобы поделиться этими удивительными особенностями, зачастую несвойственными инструментальной музыке – невероятной живописностью, яркой речитативностью, великолепной артистичностью и искусностью.

19 февраля 2025 г. (среда) 18.30

6+

Исполнители:

• лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва)

• Анна Лазанчина (флейта, Самара)

• Анна Карпова (орган, Самара)

Приглашенный солист вечера – Алексей Балашов явил себя как яркий солист, настоящий Паганини гобоя. Он один из немногих, кому удалось сделать блестящую карьеру в нашей стране в качестве солиста-гобоиста.

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Теги: Мероприятия

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