Горожан приглашают на Вечер итальянского концерта в зал Самарской кирхи

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на Вечер итальянского концерта, который состоятся 19 февраля 2025 г. в 18.30.
В программе концерты А. Вивальди, А. Марчелло, Дж. Перголези, И. Вальтера и других мастеров жанра. Слушателей ждут блистательные и виртуозные пассажи и каденции солирующих инструментов с переложенным для органа сопровождением, а также органные концерты итальянских композиторов и европейцев, которые подражали своим коллегам из солнечной Италии. Итальянский инструментальный концерт вобрал в себя яркую оперно-театральную изобразительность, и музыканты подобрали программу таким образом, чтобы поделиться этими удивительными особенностями, зачастую несвойственными инструментальной музыке – невероятной живописностью, яркой речитативностью, великолепной артистичностью и искусностью.
19 февраля 2025 г. (среда) 18.30
6+
Исполнители:
• лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва)
• Анна Лазанчина (флейта, Самара)
• Анна Карпова (орган, Самара)
Приглашенный солист вечера – Алексей Балашов явил себя как яркий солист, настоящий Паганини гобоя. Он один из немногих, кому удалось сделать блестящую карьеру в нашей стране в качестве солиста-гобоиста.
Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)