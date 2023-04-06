Галерея «Виктория» в Самаре закрывается на реконструкцию

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В мае этого года здание в Самаре на ул. Некрасовская, 2, в котором галерея «Виктория» работала со дня основания в 2005 году, закрывается на реконструкцию. Когда-то пространство, в котором находилась галерея было специально построено для нее, но со временем, развиваясь, галерея меняла свой стиль и расширялась.

Постоянно растущее количество гостей галереи, стремление сделать посещение комфортным и интересным, желание развить уже существующие направления работы и открыть новые привели к решению серьезно изменить архитектуру здания. Новый проект галереи предполагает полное изменение входной зоны, повышение ее инклюзивности, освоение незадействованных пространств здания, увеличение выставочной площади, появление пространств для общения и досуга.

На время ремонта коллектив «Виктории» не прекращает свою работу. В мае офис галереи переедет на новое место, где продолжит свою деятельность: лекции, кинопоказы, творческие курсы, будет доступна работа в галерейной библиотеке и архиве.

Уже этим летом галерея «Виктория» проведет III Самарскую квартирную триеннале и фестиваль «Назад в город», а также примет участие в фестивале паблик-арта «Архстояние» в Никола-Ленивце.

20 апреля 2023 года на пресс-конференции подробнее расскажут о реконструкции галереи и ее новом адресе, сообщает пресс-служба галереи «Виктория».

Фото: пресс-служба галереи «Виктория»