Галерея Виктория: в Самаре выступит известный театральный режиссер Дмитрий Волкострелов

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31 января Галерея Виктория организует публичную встречу с одним из самых востребованных театральных режиссеров России Дмитрием Волкостреловым. Мероприятие пройдет на площадке Музея Модерна.



Дмитрий Волкострелов — один из главных новаторов российского театра. Ученик Льва Додина, в разные годы он руководил театром "post" в Санкт-Петербурге и Центром имени Мейерхольда в Москве, а также ставил спектакли по всей России. Волкострелов — лауреат национальной премии «Золотая маска» и Санкт-Петербургской молодежной театральной премии «Прорыв». Последняя его постановка — опера «Ванесса» в театре «Новая опера» в Москве.

На встрече с режиссером поговорим о том, как смотреть экспериментальные постановки, отношениях театра и современного искусства, новых медиа и о диалоге со зрителем.

Модератором встречи выступит театральный критик, эксперт театральных фестивалей и конкурсов Ксения Аитова.



Вход свободный, необходима регистрация на сайте Галереи Виктория.

Начало 31 января в 19:00.

Место проведения: Музей Модерна, ул. Красноармейская, 15.

Фото: Галереи Виктория