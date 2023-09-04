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Галерея «Виктория» представляет самарцам выставки выпускников своих творческих студий

4 сентября 2023 13:10
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Галерея «Виктория» представляет самарцам выставки выпускников своих творческих студий

Галерея «Виктория» на базе Центра современной культуры «Нулевая комната» представляет выставки выпускников своих творческих студий. Эти выставки - финальный этап для учеников образовательных проектов Галереи, где они представят зрителю свои выпускные работы. 
В этот раз зрители увидят две экспозиции. На первой студенты Школы Оксаны Стоговой «QUADRO» покажут свои живописные и графические опыты в аналитической абстракции и методе свободных ассоциаций. Самарской Школы Авангарда, назвавшая свой раздел «Новые привидения» выставит реди-мейды, а также аудио- и видеоинсталляции.
В настоящее время галерея «Виктория» закрыта на реконструкцию до 2025 года и ее проекты выходят за свои пределы на дружественные площадки. Мы очень благодарны «Нулевой комнате» за гостеприимное отношение к новым художникам Самары.

Школа «QUADRO» основана в 2006 году, художницей, пионером самарского современного искусства Оксаной Стоговой. Программа школы включает вводный курс в теорию и практику современного искусства.
Участники выставки: Екатерина Барашкина, Виктория Бродская, Яна Газизуллина, Эльмира Гилаева, Анна Дюжева, Екатерина Забияка, Наталья Лазовская, Марина Кейлина, Екатерина Коталевская, Алсу Куоки Амри, Ольга Нестерова, Татьяна Парфёнова, Ольга Силантьева, Мария Спирина, Мария Тинт.


Самарская Школа Авангарда провела свой первый курс в 2017 году. Здесь развивают художественно-проектное мышление. Студенты попробовали себя в работе с объектами, в фотографии, видео-арте, акционизме и социально ориентированном искусстве.
Занятия в Школе вели Сергей Баландин, Юлия Авраменко, Илья Борзунов, Олег Горяинов, Дмитрий Крылов, Кристина Сырчикова, Глеб Ходин и др.
Участники выставки: Ева Арутюнян, Ксения Ковшова, Екатерина Оленина, Екатерина Полянских, Анна Радаева, Мария Самойлова, Николай Синяев, Сто Рубинов.
Руководитель Школы Сергей Баландин – художник, куратор и арт-критик.

12+

9 сентября — 30 сентября
Открытие 9 сентября в 18:00

Вход на выставки свободный.

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