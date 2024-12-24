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Галерея «Новое пространство» в Самаре приглашает на концерты в преддверии Нового года

24 декабря 2024 11:54
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Галерея «Новое пространство» в Самаре приглашает на концерты в преддверии Нового года

В последнюю неделю завершающего месяца уходящего года галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки открывает свои двери для всех ценителей хорошей музыки! Посетители галереи смогут услышать классические мелодии знаменитых композиторов, а также исполнение народных песен.

25 декабря в 18:00. Концертная программа романсов «Серебряный узор» Николая Римского-Корсакова

Музыкальная встреча – посвящение русскому композитору, 180-летие со дня рождения которого в этом году отмечает вся Россия. В программе вечера, подготовленной музыковедом, кандидатом культурологии Татьяной Кузуб, – романсы великого Н.А. Римского-Корсакова на нетленные стихи классиков русской, немецкой и английской поэзии. Знакомые песни и мелодии исполнят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Екатерина Погорелец (сопрано); Светлана Евстафьева (виолончель) и Татьяна Кузуб (фортепиано), а также восходящие звёзды самарской сцены: студентки СГИК, стипендиаты фонда Муслима Магомаева Виктория Куцына и Елизавета Емельянова. Ведущая программы – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой вокального искусства СГИК Ирина Сигал.

26 декабря в 18:00. Новогодний концерт «Чарльз Айвз и Арнольд Шёнберг: музыкальные проекции»

Американец Чарльз Айвз и австриец Арнольд Шёнберг – два классика модернизма. Без упоминания их имён невозможен никакой обстоятельный рассказ об истории симфонической музыки XX века. В предстоящий вечер музыку двух композиторов исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов Татьяна Свитова, Алексей Здоревский и Константин Лыков, а также студенты СГИК и СМУ им. Д.Г. Шаталова. Ведущая программы – доктор искусствоведения, кандидат педагогических наук, начальник научно-издательского отдела СГИК Елена Куприна.

27 декабря в 18:00. Новогодняя программа «В белом волосе снег кружится» вокального ансамбля «Славичи»

Ансамбль «Славичи» – самарский коллектив, возрождающий старинные и в полном смысле народные формы искусства. Сочетая самобытные песни с зажигательными танцами, вокалисты ансамбля под руководством Вячеслава Белякова представят своим слушателям музыкальный фольклор России во всём его многообразии.

Напомним, что в «Новом пространстве» также проходит выставка живописи и графики пензенского художника-сюрреалиста Константина Норкина «Падал прошлогодний снег». Она будет доступна для открытого посещения до 19 января.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

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