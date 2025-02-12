Фонд Игоря Бутмана проводит Четвертый Всероссийский конкурс джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival

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Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводит Четвертый Всероссийский конкурс джазовых коллективов в рамках (Московского джазового фестиваля), который пройдет в Москве с 9 по 15 июня. (16+)



Конкурс направлен на выявление и поддержку молодых талантливых музыкантов для реализации их творческого потенциала: участие в концертах самого крупного джазового фестиваля России и одного из крупнейших в мире, сотрудничество с ведущими джазовыми музыкантами, коллективами и дирижерами.



Конкурс проводится с целью представления молодой джазовой сцены в ведущих российских и мировых СМИ в рамках реализации Московского джазового фестиваля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с использованием средств гранта на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Дополнительные прослушивания Четвертого Всероссийского конкурса джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival в Самаре проводятся в очном формате 26 февраля 2025 года, заявки принимаются с 04.02.2025 по 21.02.2025.



Заявки принимаются до 21 февраля 2025 года по направлениям:

⎯ камерные ансамбли от 3 до 11 человек;

⎯ джазовые оркестры (биг-бэнды).



Подробная информация о правилах подачи заявки, сроках и порядке проведения очных прослушиваний Четвертого Всероссийского конкурса джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival размещена на официальном сайте фестиваля: moscowjazzfest.com.

Положение.docx (PDF, 752.9KB).

Фото: минкульт СО