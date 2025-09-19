Фильм о самарском РКЦ «Прогресс» представили на кинофестивале «Соль земли»

101

17 сентября в Самаре в рамках 18-го Международного кинофестиваля «Соль земли» состоялся премьерный показ документального фильма «Устремленные к звездам», посвященного 130-летию РКЦ «Прогресс», самарского режиссера Александра Леонтьева.

В числе гостей кинопоказ посетил глава города Самара Иван Носков, генеральный директор РКЦ «Прогресс» Евгений Лукин и ветераны предприятия.

«В России много достойных предприятий, но история самарского «Прогресса» действительно уникальна. Не каждый завод прошел путь от выпуска велосипедов до производства космических ракет. Неудивительно, что судьбой предприятия заинтересовались кинематографисты. Уверен, у «Прогресса» большое будущее, так как космическая отрасль будет только развиваться. Всем сотрудникам желаю успехов! С огромным интересом посмотрел фильм и рекомендую его всем, кто сегодня задумывается о будущей профессии», – отметил глава города Самара Иван Носков.

Сегодня, 19 сентября, состоится торжественная церемония награждения победителей 18-го Международного кинофестиваля «Соль земли», а 20 сентября – показы документальных фильмов, ставших лауреатами 2025 года.