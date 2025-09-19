Я нашел ошибку
Главные новости:
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
в Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Фильм о самарском РКЦ «Прогресс» представили на кинофестивале «Соль земли»

19 сентября 2025 09:32
101
Фильм о самарском РКЦ «Прогресс» представили на кинофестивале «Соль земли»

17 сентября в Самаре в рамках 18-го Международного кинофестиваля «Соль земли» состоялся премьерный показ документального фильма «Устремленные к звездам», посвященного 130-летию РКЦ «Прогресс», самарского режиссера Александра Леонтьева. 

В числе гостей кинопоказ посетил глава города Самара Иван Носков, генеральный директор РКЦ «Прогресс» Евгений Лукин и ветераны предприятия. 

«В России много достойных предприятий, но история самарского «Прогресса» действительно уникальна. Не каждый завод прошел путь от выпуска велосипедов до производства космических ракет. Неудивительно, что судьбой предприятия заинтересовались кинематографисты. Уверен, у «Прогресса» большое будущее, так как космическая отрасль будет только развиваться. Всем сотрудникам желаю успехов! С огромным интересом посмотрел фильм и рекомендую его всем, кто сегодня задумывается о будущей профессии», – отметил глава города Самара Иван Носков.

 Сегодня, 19 сентября, состоится торжественная церемония награждения победителей 18-го Международного кинофестиваля «Соль земли», а 20 сентября – показы документальных фильмов, ставших лауреатами 2025 года.

