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Фестиваль «На сопках Маньчжурии» завершится  выступлением масштабного сводного оркестра

8 июня 2021 17:28
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Порядка 600 музыкантов все вместе сыграют несколько произведений, в числе которых, конечно, и знаменитый вальс "На сопках Маньчжурии".

В последние выходные июня – 26 и 27 числа - в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В наш город приедут коллективы из Москвы, Белгорода, Брянска, Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону.

В 2020 году уже полюбившееся горожанам музыкальное событие пришлось отложить из-за эпидемиологической обстановки. Этим летом фестиваль возвращается в новом формате.

"В прошлом году всё проходило в онлайн-формате и те ощущения, того тепла от публики мы, конечно, не получили. В этом году фестиваль пройдет на новом – высоком уровне. Мы увидим ведущие коллективы страны, лучших дирижеров, услышим произведения разных направлений - начиная от искусства марша военного оркестра, заканчивая симфоническими произведениями больших оркестров", - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного духового оркестра, заслуженный артист Самарской области Марк Коган.

Фестиваль будет состоять из марш-парада оркестров, коллективов мажорет-спорта и барабанщиц, дефиле оркестров, выступлений на открытых пространствах – в парках, на набережной, в амфитеатре на площади Славы. Завершится фестиваль выступлением масштабного сводного оркестра. Порядка 600 музыкантов все вместе сыграют несколько произведений, в числе которых, конечно, и знаменитый вальс "На сопках Маньчжурии".

Самарский концертный духовой оркестр активно готовится к масштабному мероприятию. Музыканты репетируют на летней сцене Струковского сада. Впервые за всю историю оркестра в этом году для музыкантов приобретены новые профессиональные инструменты от известных мировых производителей. 

«Новые инструменты – это мечта любого музыканта, - отмечает артист Самарского концертного духового оркестра, флейтист Артем Токарев. – Современные инструменты дают массу возможностей в исполнительстве, оркестр звучит новыми красками».

В рамках фестиваля Самарский концертный духовой оркестр выступит в Струковском саду, парке «Дружба», на набережной реки Волга и в амфитеатре на площади Славы.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: духовой оркестр 600 музыкантов фестиваль

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