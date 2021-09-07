Фестиваль уличного кино пройдет в Самаре 10, 11 и 12 сентября

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10, 11 и 12 сентября в Самаре на Набережной Ладьи пройдет бесплатный показ короткометражных фильмов. В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры российского кино. Победителя программы выберут сами зрители.

Основная миссия Фестиваля уличного кино — познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. В 2021 году Фестиваль проходит более чем в 1000 городов и населенных пунктов России. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. И традиционно победителя определят зрители: при помощи света фонариков они голосуют за лучший фильм. В октябре Фестиваль уличного кино завершит свой тур и объявит имя режиссера, получившего наибольшее число зрительских голосов по всей стране. Автор лучшей работы получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

В Самаре фильмы конкурсной программы покажут на открытом воздухе на Набережной Ладьи, куда организаторы предлагают взять с собой пледы для комфортного размещения на месте. Для посещения Фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.

Программа:

10 сентября

17:00 – 18:30 Показ внеконкурсного альманаха «Анимация» (12+)

18:30 – 20:00 Показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет» (16+)

20:00 – 22:00 Показ внеконкурсного альманаха «Доброе кино» (16+)

11 сентября

17:00 – 17:45 Выступление Танцевального коллектива «PROдвижение» и танцевальной студии «DNC»

17:45 – 18:30 Встреча с режиссёром фильма «Варя» Никой Горбушиной

18:30 – 19:15 Public Talk с участием режиссера Ники Горбушиной, Марии Якутиной, киносценариста, автора сценария короткометражной комедии “Как обычно” (режиссер Антон Долганов), выпускницы “Свободного кино” и киношколы “Дебют”.

19:15 – 19:45 Официальное открытие и розыгрыш призов

19:45 – 22:00 Показ конкурсной программы (18+)

12 сентября

17:00 – 18:30 Показ внеконкурсного альманаха «Мультфильмы для детей и взрослых» (12+)

18:30 – 20:00 Показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет» (16+)

20:00 – 22:15 Показ конкурсной программы (18+)

«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», — делится генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.

Фото: минкульт СО