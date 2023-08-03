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Фестиваль «Рожденные в сердце России» пройдет во всех районах Самарской области

3 августа 2023 13:59
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Фестиваль «Рожденные в сердце России» пройдет во всех районах Самарской области

5 августа в 11.00 на площадке культурного центра «Автоград» городского округа Тольятти состоится открытие IX губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Участниками фестиваля станут 380 творческих коллективов– это свыше 4600 человек и более 70 самодеятельных фотохудожников.

 

Фестиваль ведет свою историю начиная с 2013 года, причем ни один последующий праздник народного творчества не повторяет предыдущий. Спецификой этого года станет то, что фестивальные отсмотры пройдут на площадках культурно-досуговых учреждений и театров в каждом из 37 муниципальном образований, причем в один конкурсный день жюри будет оценивать по 2, а иногда по 3 концертные программы на разных площадках.

 

Главной темой фестиваля стали слова «Мой дом – моя Россия!»: участники самодеятельных коллективов расскажут со сцены об уважении к традициям, семье, родному дому, Родине; напомнят о богатстве народных традиций многонациональной Самарской области и самобытности народов, населяющих Самарский регион; в Год педагога и наставника еще раз напомнят о роли учителя в становлении личности каждого человека, а главными героями творческих историй фестиваля станут знаковые люди и достижения Самарской губернии в различных областях.

Художественный руководитель фестиваля – Марк Григорьевич Левянт, председатель Самарского отделения Союза композиторов России, член Совета при Губернаторе Самарской области по культуре и искусству, народный артист России: «Сейчас в области многое делается, чтобы появлялись новые клубы, новые дворцы культуры, школы искусств, чтобы ремонтировались старые здания, чтобы они оснащались новым оборудованием, чтобы там создавались новые кружки. Сегодня наш фестиваль представляет разительный контраст с тем, с чего мы начинали в 2013 году. Каждый раз, когда я смотрю программы, созданные нашими муниципальными коллективами, поражаюсь, насколько талантлива наша самарская земля. Это вызывает гордость за наших земляков. Это радует, что Самарская область дает возможность людям выражать себя в творчестве».

 

В 2023 году в фестивале, который продлится по 4 сентября, традиционно принимают участие городские округа и муниципальные районы Самарской области. Территории представят отчетные концертные программы и фотоработы самодеятельных фотохудожников. В жюри под председательством Анатолия Майорова, профессора, заслуженного работника культуры РФ, вошли представители различных жанров искусств, блестящие имена научно-педагогического сообщества региона в сфере культуры. 

«Особенность IХ губернского фестиваля в том, что он пройдет в каждом муниципальном образовании Самарского региона, – отметил Анатолий Майоров. – Это позволит увидеть программы большому количеству жителей муниципалитетов – зрителями фестиваля станут свыше 11 000 человек. Этот фестиваль давно стал не просто событием, а культурным явлением. Для зрителя – это прежде всего возможность напитаться чистотой, глубиной и силой народной культуры. Для участников – возможность выйти на большую сцену к большой аудитории, получить профессиональную оценку признанных специалистов народных жанров».

Жюри будет оценивать работу участников по 2 номинациям: «Городские округа» и «Муниципальные районы», а лучших исполнителей наградят дипломами лауреатов. Обладатели призовых мест и Гран-при фестиваля получат также денежные поощрения на укрепление материально- технической базы из областного бюджета в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года». 

Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий: «На этот раз фестиваль принимают лучшие сценические площадки региона. Культура и самодеятельность– это всегда про созидание, про объединение народов. Наш фестиваль об этом. Он о самородках из малых сел и городов, которым именно этот фестиваль помогает совершить качественно иной творческий рывок вперед и вверх».

В рамках фестиваля по традиции пройдет фотовыставка работ самодеятельных фотохудожников региона, которая затем будет экспонироваться на площадках культурно-досуговых учреждений городов и районов Самарской области.

Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Учредитель - министерство культуры Самарской области, организатор - ГБУК «Агентство социокультурных технологий» во взаимодействии с органами местного самоуправления Самарской области.

 

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