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Фестиваль «Музыкальное сердце театра» открыл сезон в Театре Моссовета

24 сентября 2024 16:59
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В этот день атмосферу праздника и озорства создавали актеры-музыканты в ярких костюмах, которые встречали зрителей и гостей около театра.

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» вводит новую традицию: каждый театральный сезон планируется открывать в одном из крупных российских театров, за просмотром мюзикла и неформальным общением. Встречи будут проходить в сентябре. Участники встреч — артисты, режиссеры, продюсеры, авторы, все те, кто творит историю современного музыкального театра России. (6+)

Начало этой традиции было положено в столице  —  21 сентября в Театре Моссовета, где на спектакле Евгения Марчелли «Бременские музыканты» прошла первая встреча. Постановка вошла в шорт-лист фестиваля и была выдвинута на соискание 7 номинаций премии «Музыкальное сердце театра».

В этот день атмосферу праздника и озорства создавали актеры-музыканты в ярких костюмах, которые встречали зрителей и гостей около театра. Среди участников открытия театрального сезона были артисты Театра Моссовета, в их числе — номинант Премии «Музыкальное сердце театра» Валерий Яременко,  артисты спектакля «Бременские музыканты», композитор Ким Брейтбург, художественный руководитель Театра Моссовета и режиссер спектаклей Евгений Марчелли, режиссер Егор Дружинин, генеральный продюсер Фестиваля Дмитрий Калантаров и другие.

Дмитрий Калантаров, генеральный продюсер Фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ:

“В этом году было подано 100 заявок, из них 17 спектаклей вошли в шорт-лист Премии. Большинство постановок будут представлены зрителям в Самарской области с 15 по 24 ноября в рамках фестивальных показов, но некоторым коллективам приехать не удастся, и “Бременские музыканты” в их числе. Поэтому мы решили пригласить наших академиков и друзей посмотреть спектакль в рамках открытия театрального сезона в Театре Моссовета”.

После незабываемого интерактивного представления на сцене участники мероприятия провели время в неформальной обстановке, обменялись идеями и планами на будущее. Мероприятие стало отличным стартом для нового театрального сезона и подарило всем участникам заряд положительных эмоций и творческого вдохновения. Это взаимодействие создало уникальную атмосферу единения и вдохновения, что особенно важно для развития музыкального театра.

Егор Дружинин, режиссер, хореограф, Заслуженный артист России:

“Положительная тенденция развития музыкального театра заключается в том, что спектакли с технической точки зрения становятся сложнее и эффектнее. Они лучше звучат, артисты становятся гораздо более синтетическими”

Ким Брейтбург, композитор, заслуженный деятель искусств РФ:

“Мюзикл — особая форма театрального искусства, где музыка очень действенна. Порой даже нет слов, но музыка продолжает рассказывать историю и дополнять персонажей. Персонажи в комедиях, например, могут играть плутов, которые иногда лгут. Даже говоря о себе, они иногда лгут. А вот музыка никогда не лжет, понимаете?”

До 31 октября включительно каждый желающий может просмотреть записи спектаклей театров, претендующих на «Премию зрительских симпатий», и проголосовать на сайте фестиваля https://musicalheart.ru/festival-2024/zritelskoe-golosovanie-2024/

Фестиваль «Музыкальное сердце театра»-2024 пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Правительства Самарской области с 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти.

 

Фотография предоставлена пресс-службой Театра Моссовета и пресс-службой фестиваля “Музыкальное сердце театра”.

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