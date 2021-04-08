Фадеев о жалобах на обнаженные скульптуры в Эрмитаже: "Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру"

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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что жалобу, поступившую в Государственный Эрмитаж, о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей необходимо перенаправлять к психиатру, передает ТАСС.

"Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру", - сказал Фадеев журналистам в четверг, выступая на площадке "Прямая линия" в музее "Россия - моя история" в Екатеринбурге.

Ранее СМИ сообщали, что Государственный Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. В пресс-службе Эрмитажа ТАСС пояснили, что речь идет об обращении частного лица, возмутившегося присутствием в музее статуй обнаженных людей.

"В Государственный Эрмитаж из органов власти города переслали письмо женщины, которая выразила возмущение тем, что в музее присутствуют статуи обнаженных людей, которые, по ее мнению, могут негативно повлиять на детей. Сейчас музей готовит ответ заявителю в установленном законом порядке", - сказали агентству в пресс-службе музея.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС