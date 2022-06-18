Экс-участнику группы The Beatles Полу Маккартни исполнилось 80 лет

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Улицу в самом центре Ливерпуля в Великобритании временно переименовали в честь экс-участника группы The Beatles музыканта Пола Маккартни, которому в субботу исполнилось 80 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Liverpool Echo.

Как отмечает издание, власти города решили переименовать улицу Мэттью-стрит, где располагается известный клуб Cavern Club, в котором знаменитая ливерпульская группа The Beatles часто выступала в начале своего звездного пути.

По данным газеты, новое название Маккартни-стрит будет действовать всего неделю до 24 июня, затем улице вернется ее прежнее название.

Газета пишет, что переименование Мэттью-стрит - не единственное изменение в городе в честь юбилея Маккартни. Зал для игры в бинго Mecca bingo на востоке Ливерпуля превратился в Macca Bingo, напоминая прозвище музыканта Макка.

Сэр Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. С 1960 по 1970 год он был басистом легендарной группы The Beatles, после ухода из которой и до настоящего времени он занимается сольной музыкальной деятельностью. В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки. В 2011 году, согласно опросу журнала Rolling Stone, Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен.

Фото: AP Photo / Scott Audette / РИА Новости