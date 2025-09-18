Я нашел ошибку
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре

18 сентября 2025 11:34
126
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре

С 21 по 28 сентября в Самаре будет проходить VII межрегиональный фестиваль «Волга театральная». В этом году в нем примут участие 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа: Тольятти, Альметьевска, Саранска, Орска, Нижнего Новгорода, Саратова, Йошкар-Олы, Новокуйбышевска и Самары.

В рамках фестиваля будут представлены спектакли:

• Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Глеба Дроздова (г. Тольятти) – спектакль «Пиковая дама»;
• Государственный татарский драматический театр Республики Татарстан (г. Альметьевск) – спектакль «Конокрад»;
• Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (г. Саранск) – спектакль «Маленькие трагедии»;
• Орский государственный драматический театр им. А. Пушкина – спектакль «Шинель»; 
• Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М. Горького – спектакль «Вдовий пароход»;
• Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола) – спектакль «Страсти по Торчалову»; 
• Нижегородский театр «Комедiя» (г. Нижний Новгород) – спектакль «Бабье лето» по В. Шукшину; 
• Театр драмы для детей и молодежи «Версия» (г. Саратов) – спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»;
• Театр «Самарская площадь» (г. Самара) – спектакль «Три сестры»;
• Театр драмы «Камерная сцена» (г. Самара) – спектакль «Есенин. Осколки разбитого зеркала»;  
• Театр для детей и молодежи «Мастерская» (г. Самара) – спектакль «Человек Ламанчский»;
• Драматический театр «Грань» (г. Новокуйбышевск) – спектакль «Ученые женщины».

Большая часть спектаклей будет представлена на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького, три спектакля – на сцене театра «Самарская площадь». На собственной площадке представят свои постановки театр драмы «Камерная сцена», драматический театр «Грань» и театр для детей и молодежи «Мастерская». Приобрести билеты можно на сайтах и в кассах театров. 

Председателем жюри в 2025 году стала Марина Тимашева  – театральный критик, кандидат искусствоведения, руководитель курса театроведческого факультета Российского института театрального искусства – ГИТИС, редактор журнала «Вопросы театра» (г. Москва). В составе жюри будут работать театральный критик, редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Елена Глебова (г. Москва), театральный критик Александр Иняхин (г. Москва),
театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, педагог Российского института театрального искусства – ГИТИС  Екатерина Морозова  (г. Москва), историк театра, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор, руководитель семинара по театральной критике на театроведческом факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС Нина Шалимова (г. Москва).

Напомним, «Волга театральная» – единственный театральный фестиваль, объединяющий профессиональные театры Приволжского федерального округа и действующий на постоянной основе. Учредителями являются Ассоциация городов Поволжья, Администрация городского округа Самара, Общероссийская общественная организация «Союз театральных деятелей Российской Федерации» и Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации».

