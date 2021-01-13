Дмитрий Азаров  вручил региональные премии в области культуры и искусства

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В среду, 13 января, в День Самарской губернии Глава региона​ Дмитрий Азаров​ вручил премии выдающимся деятелям культуры и искусства — режиссерам, директорам, преподавателям театров и школ искусств, артистам и музыкантам.

Губернские премии присуждаются ежегодно по итогам конкурсного отбора работ в области культуры и искусства. Они охватывают самые разные направления — от театра и музыкального творчества до архитектуры и народных промыслов. В этом году лауреатами стали 20 человек.

«Важно, что вручение проходит в знаменательный для Самарской области день — 170-летия губернии. Здесь нет случайного совпадения, потому что искусство сохраняет самое дорогое, то, что формирует традиции, великую культуру нашей страны и Самарской области,​ — отметил Губернатор, поздравляя лауреатов. -​ Именно ваша работа в первую очередь создает условия для того, чтобы жители Самарской области чувствовали себя неотъемлемой частью великого народа».

Государство в свою очередь уделяет развитию отрасли культуры и искусства особое внимание. Для этого по инициативе Президента РФ​ Владимира Путина​ был инициирован и уже не первый год реализуется национальный проект «Культура». В 2018 году Глава государства создал 16 рабочих групп в Государственном Совете РФ. Направление «Культура» возглавил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. За два года члены рабочей группы решили немало вопросов, в том числе, по ремонту ДК и школ искусств, улучшению условий труда педагогов. А с этого года рабочая группа получила статус комиссии Госсовета. Ее также возглавил Глава самарского региона.​

«Как бы непросто ни приходилось, хочу вас заверить, что все проекты, которые мы вместе наметили на территории Самарской области, продолжим реализовывать», — заверил Губернатор.

В торжественной обстановке Глава региона вручил деятелям культуры и искусства заслуженные награды. В этом году в числе лауреатов отмечен дирижер народного ансамбля русской песни «Душа» Исаклинского межпоселенческого центра культуры Александр Дмитриев. Уже 20 лет он создает авторские сборники песен для народных хоров и вокальных ансамблей. За эти годы он написал более 50 песен, 16 из которых исполняет ансамбль «Душа». На творчество его вдохновляют трудолюбивые жители Исаклинского района.

«Я пишу песни о людях труда, о своих земляках, об их жизни, об их быте. Они вдохновляют меня. Песни рождаются в любом месте. Могу что-то придумать за рулем автомобиля, остановиться и записать, — рассказал Александр Дмитриев. -​ Если я пишу о людях села, то в начале с ними встречаюсь, а потом через свое сердце передаю то, что я увидел. До сих пор помню, как в 1997 году увидел большие руки тракториста и написал песню о механизаторах «Деревня родная».

Наградой также отметили концертмейстера симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета​ Татьяну Казакову. В течение ряда лет она создавала художественные образы персонажей музыкальных спектаклей и воплощала творческие замыслы дирижеров в премьерных постановках.​ Дмитрий Азаров отметил весь коллектив театра за успешную творческую деятельность, благодаря которой за последние годы удалось значительно повысить популярность «оперного» среди жителей и гостей региона.​

После торжественного награждения Губернатор обсудил с деятелями культуры волнующие их вопросы. Преподаватель музыки областного агентства по реализации молодежной политики​ Лев Григорьев​ отметил, что с каждым годом благодаря национальным проектам и поддержке Губернатора в Самарской области преображаются Дома культуры.​ «Совершенно другое отношение уже к ДК, приходишь туда и уже даже настрой другой. Спасибо вам за это!» — сказал он.

Лев Григорьев призвал коллег развивать молодежные проекты, которые будут понятны и интересны современному молодому поколению. Губернатор согласился с этим, отметив, что сегодня, с развитием новых технологий, разрыв между поколениями чувствуется острее. Поэтому важно искать новые формы передачи молодежи накопленного опыта.​

Участники встречи также предложили вести в эфирах местных телеканалов трансляции спектаклей и филармонических концертов ведущих областных театров и концертных залов. Это особенно важно для людей старшего поколения, которые сейчас не могут посещать концерты очно. Губернатор поручил проработать этот вопрос.​