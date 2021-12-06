Дмитрий Азаров: «Уверен, что региональный статус откроет Тольяттинской филармонии новые возможности»

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С 1 февраля 2022 года Тольяттинская филармония повысит свой статус, перейдя с муниципального на государственный уровень. Это даст учреждению дополнительные возможности для развития и реализации творческих проектов. Об этом в воскресенье, 5 декабря, объявил Губернатор Дмитрий Азаров, посетивший концерт в Тольяттинской филармонии.

Тольяттинская филармония было создана в мае 1992 года. Первым филармоническим коллективом стал симфонический оркестр, который был организован и развивался при поддержке народного артиста СССР Владимира Спивакова и бывшего президента «АВТОВАЗа» Владимира Каданникова. Позднее были сформированы джазовый оркестр и русский оркестр. Сегодня штатная численность учреждения — 171 человек, среди них Заслуженный артист Самарской области Василий Кормишин и Народная артистка России Наталья Дроздова. До введения ограничений филармония ежегодно проводила более 200 мероприятий как в своем зале, так и на различных площадках города и области, в том числе, благотворительные концерты для горожан. Концерты ежегодно посещали около 100 тыс. человек. Тольяттинская филармония проводит международный фестиваль искусств «Классика OPEN FEST», получивший поддержку Министерства культуры РФ и включенный в федеральную программу «Культура России». Благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, в филармонии открыт виртуальный концертный зал и камерный зал на 120 мест. Недавно был проведен ремонт входной зоны здания, в том числе в рамках Губернаторского проекта «СОдействие».

Дальнейшему развитию Тольяттинской филармонии будет способствовать ее перевод с муниципального на региональный уровень. Об этом решении сообщил Губернатор Дмитрий Азаров, который 5 декабря вместе земляками высоко оценил концерт Марты Серебряковой (лауреат всероссийских и международных конкурсов) с русским оркестром. После него Глава региона поблагодарил Марту Серебрякову, выступавшую вместе с ней юную воспитанницу местного детского дома культуры Арину Зайцеву и тольяттинских музыкантов за выступление. Также Губернатор объявил о том, что принято решение повысить статус филармонии.

«Тольяттинская филармония на протяжении многих лет радует нас своим творчеством высокого уровня. Поэтому было принято решение, чтобы она получила статус государственного учреждения. Все творческие коллективы филармонии подняли планку музыкального искусства в городе очень высоко. Я рад поздравить вас с этим событием, и уверен, что региональный статус откроет и новые возможности, чтобы раскрывать свой талант и делать искусство доступным для всех жителей области. Вас будут узнавать по всей области и далеко за её пределами. Ваше творчество этого достойно», — заявил Губернатор.

Директор тольяттинской филармонии Лидия Семенова поблагодарила Главу региона за поддержку и принятое решение, отметив, что оно было поддержано коллективом учреждения.

«Мы давно этого ждали. Получая статус государственного учреждения, мы получаем и новые возможности для развития, движения вперед. Рассчитываем расширять свою гастрольную деятельность и сотрудничество с коллегами по отрасли», — сказала директор филармонии.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш уточнила, что новый статус тольяттинская филармония официально получит с 1 февраля 2022 года после завершения всех необходимых для этого процедур и создания нового юридического лица — ГБУК «Тольяттинская филармония», подведомственного минкульту региона.

«Филармония – это одно из самых любимых и важных учреждений культуры Тольятти. Ее перевод на областной уровень станет новым шагом для развития учреждения, его творческих коллективов. Мы очень тщательно это решение прорабатывали: для перевода на областной уровень учреждение должно иметь безупречную репутацию, высокий уровень работы и потенциал для дальнейшего роста. И тольяттинская филармония, однозначно, этим критериям соответствует. Уверена, этот шаг даст новый импульс для развития филармонии, реализации новых программ и проектов, которыми она будет радовать жителей Тольятти и всей Самарской области», — отметила Татьяна Мрдуляш.

В мае следующего года Тольяттинская филармония отметит своё 30-летие. В честь юбилея Глава региона вручил коллективу сертификат на приобретение автомобиля, в котором учреждение очень нуждается.

«Юбилей — это еще один повод вспомнить тех людей, которые когда-то задумали и сделали эту филармонию. Давайте вспомним Владимира Васильевича Каданникова, которого, к сожалению, не стало в этом году, и замечательного Владимира Теодоровича Спивакова. Создавая симфонический оркестр, они создавали вместе, в том числе, и эту филармонию», — сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, что вопрос перевода ряда муниципальных учреждений Тольятти на баланс региона обсуждался на недавней встрече Губернатора с депутатами Государственной думы РФ. Тогда это решение Дмитрия Азарова также получило поддержку.