Дмитрий Азаров провел первое заседание попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре

88

16 апреля, в пятницу в Правительстве Самарской области прошло первое заседание Попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи. Провел заседание Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который возглавил Попечительский совет филиала Третьяковской галереи в Самаре.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров поблагодарил присутствующих за принятое решение войти в состав Попечительского совета. «Мне важно, что вы откликнулись на призыв региона и готовы способствовать развитию культуры на территории Самарской области, развитию филиала Третьяковской галереи в Самаре», — отметил Губернатор.

Первый в России филиал Государственной Третьяковской галереи был создан в Самаре в августе 2019 года. Тогда же было принято решение о том, что ведущий музей русского искусства страны будет находиться в здании Фабрики кухни — объекта культурного наследия федерального значения, долгое время находившегося в частной собственности.

Сейчас в здании идут реставрационные работы: ведется усиление конструкций, отделочные работы. Шедевр конструктивизма предстанет перед посетителем таким, как его задумывала архитектор Екатерина Максимова в 1932 году.

«Мы рассчитываем, что реконструкция здания Фабрики-кухни завершится в текущем году. А в первом квартале 2022 года в полной мере, после введения здания в эксплуатацию, филиал Третьяковской галереи начнет работать на своей площадке», — отметил Дмитрий Азаров.

Не менее масштабные работы в этом году будут проведены по благоустройству прилегающей территории: планируется отремонтировать сквер Памяти борцов революции, а также привести в порядок территорию за сквером. Обновят и дороги. Работы по благоустройству и ремонту улично-дорожной сети будут выполнены сразу по двум нацпроектам – «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированным Президентом страны Владимиром Путиным.

Таким образом, Самарская область не только обретет филиал легендарной галереи, но и вдохнет вторую жизнь в уникальное здание и всю прилегающую территорию.

Дмитрий Азаров напомнил о том, что в непосредственной близости от филиала Третьяковской галереи находится здание музея «Самара Космическая», где 12 апреля был дан старт проекту строительства планетария.

«Мы получим мощнейший культурный кластер в центре столицы нашего региона», — акцентировал внимание Губернатор.

Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать повышению туристической привлекательности региона и сохранению профессиональных кадров в регионе, а главное, культурному развитию Самарской области.

«Этот проект является для меня лично, для Правительства региона приоритетным. Трудно переоценить значение от появления в Самаре такого центра притяжения, как филиал знаменитой Третьяковской галереи – первый, напомню, в стране», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что у истоков создания музея в здании фабрики-кухни стояла группа энтузиастов, общественников, активную работу по спасению объекта культурного наследия с самого начала вел и продолжает вести депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн, в свою очередь, напомнил, что уникальное здание в виде серпа и молота в предыдущие годы было выведено из реестра памятников прежними властями региона. «Фабрика-кухня» была в частной собственности, степень износа здания составляла 60%, и его готовились сносить, учитывая удачное географическое местоположение. «И если бы не вмешательство общественников, которые вовремя забили тревогу, чтобы защитить это уникальное наследие, то сегодня на месте «Фабрики-кухни» уже давно стояла бы высотка из стекла и бетона. Спасение объекта — это еще и пример того, как власть, градозащитники и неравнодушные люди, объединившись, могут достичь таких фантастических результатов, — уверен Александр Хинштейн. — Рад тому, что в попечительский совет самарского филиала Третьяковской галереи входят уважаемые люди, обладающие авторитетом, социальным статусом и серьезными возможностями. Уверен, что все мы сообща сумеем сделать так, чтобы спасенное здание советского авангарда стало точкой притяжения не только Поволжья, но и России в целом».

С презентацией концепции филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре выступила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи, заместитель председателя попечительского совета Зельфира Трегулова. Она отметила, что самарский филиал Третьяковки будет специализироваться на искусстве XX века и выразила уверенность, что Самара с появлением филиала Третьяковской галереи станет главным музейным центром Поволжья.

Третьяковка в Самаре очень активно работает уже сегодня, еще до открытия основного здания: проводит совместные выставки с городскими культурными институциями и серии образовательных программ для детей и взрослых.

«Вся команда Третьяковской галереи в Самаре – это команда местных музейных специалистов, людей, заряженных на то, чтобы превратить филиал в самое продвинутое музейное пространство страны, – отметила Зельфира Трегулова. — Это удивительно высокая амбиция, но я уверена, она будет реализована».

Также Зельфира Трегулова рассказала о том, что попечительский совет всегда играл особенную роль в жизни Третьяковской галереи, не только оказывал финансовое содействие для реализации выставочных, образовательных программ, но еще и давал возможность опираться на уникальный опыт меценатов, которые являются представителями крупного бизнеса, руководителями важнейших институций.

Участники первого заседания Попечительского совета филиала Третьяковской галереи в Самаре выразили свою готовность поддержать столь масштабный и важный для региона проект.

«Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре – абсолютно выдающиеся явление, которое создает возможность для перехода Самары в иную лигу. И чем больше подобных ярких событий в городе и области будет происходить, тем больше у жителей будет поводов для гордости за свой город и свой регион, – отметил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Лев Хасис. – Мы с удовольствием будем участвовать в работе попечительского совета — и материально, и организационно».

Также Лев Хасис попросил направить в адрес членов попечительского совета информацию о проектах филиала Третьяковской галереи в Самаре для более детального ознакомления.

«Те, кто инициировал проект, могут им гордиться. Это проект, который способен переместить город в совершенно другую лигу, — отметил первый заместитель председателя Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев. – Это выдающаяся инвестиция, которая может сильно повлиять на людей, их будущее, самосознание».

Подводя итоги заседания, Дмитрий Азаров выразил уверенность, что проект будет реализован и напомнил, что Президент страны Владимир Владимирович Путин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ, где обсуждалось развитие социальной сферы, отметил, что наряду с проектами в социальной сфере крайне важно заниматься сферой культуры, потому что именно она охватывает все направления деятельности человека в любой сфере – здравоохранении, образовании, социальной защите, производстве.

«Уверен: то, что мы делаем сейчас, имеет определяющее значение для опережающего развития Самарской области, — подчеркнул Глава региона. — Главное богатство нашего региона – это люди. Конечно, такой проект будет способствовать развитию, раскрытию человеческого потенциала, привлечению в губернию людей из разных регионов нашей страны и из-за рубежа».