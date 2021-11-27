Дмитрий Азаров поздравил коллектив Самарского Театра Драмы с тройным юбилеем

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В пятницу, 26 ноября, на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоялась премьера спектакля «Все любят Памелу». Постановку вместе с земляками оценил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

После окончания спектакля Губернатор поздравил театр с прекрасной премьерой, поблагодарив актеров и всех, кто принял участие в работе над постановкой.

В основе нового спектакля Самарского Театра Драмы – знаменитая пьеса Джона Патрика «Дорогая Памела», которая не раз ставилась по всему миру. Это не теряющая актуальности история о вечных ценностях, о том, что любовь и доброта – лучшие средства в борьбе со злом.

Показ премьеры «Все любят Памелу» был приурочен к тройному празднику в Театре Драмы: 170-летию театра, который является ровесником Самарской губернии, к 70-летию художественного руководителя театра Валерия Гришко и юбилею Народной артистки РФ Жанны Романенко, исполнившей главную роль в спектакле.

В адрес примы театра Губернатор произнес особые слова благодарности. «С первых своих посещений этого замечательного театра я был восхищён вашим блистательным талантом, вашим очарованием, вашей красотой, теми прекрасными воплощениями, которые вы дарите всем зрителям, всем поклонникам театра, которые, безусловно, являются и вашими поклонниками», — отметил Глава региона, вручая Жанне Романенко Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям».

С Самарским академическим театром драмы им. М. Горького неразрывно связана творческая жизнь актрисы. За свою обширную карьеру Жанне Романенко посчастливилось работать со многими именитыми театральными режиссёрами, она сыграла более 80 ролей, отмеченных ярким, выразительным почерком. Как рассказала актриса, ролью Памелы Кронки она хотела удивить – себя, режиссеров, зрителей.

«И это произведение оказалось настолько в тему сейчас, в это тяжелое время. Но то, что больше всего меня тронуло в этой пьесе, в этой роли – письма моей героини к Богу. В моменты, когда я произношу эти слова, я вся выкладываюсь, я до конца искренна со зрительным залом», — поделилась Жанна Романенко.

Актриса призналась, что постановка готовилась в непростых условиях: приходилось репетировать онлайн, и были моменты отчаяния, когда казалось, что премьеры так и не случится. И, тем не менее, спектакль состоялся и вызвал самые тёплые эмоции у зрителей.

Дмитрий Азаров поздравил художественного руководителя театра, режиссёра-постановщика спектакля Валерия Гришко с 70-летием и вручил ему Почетный знак «За труд во благо земли Самарской».

«18 лет назад я пришел в этот театр по зову Вячеслава Алексеевича Гвоздкова, с которым мы вместе учились у Георгия Александровича Товстоногова, дружили. Я тогда ставил спектакль «Амадеус», который, кстати, до сих пор идет. А потом я влюбился в этот театр, в эту труппу и попрощался с моим родным театром Комиссаржевской в Петербурге. И не жалел ни секунды об этом», — рассказал Валерий Гришко, поблагодарив Губернатора за признание.

И конечно, прозвучали слова поздравления Губернатора в адрес главного юбиляра – самого Театра Драмы и всего его коллектива. «Театр – ровесник Самарской губернии. В этом году он вместе с Самарской губернией отмечает 170-летие. Театр хранит традиции великих режиссеров и актеров, которых мы вспоминаем и вспоминаем часто, и с удовольствием открываем новые имена и новые постановки. Будьте здоровы, будьте счастливы и дарите счастье всем жителям Самарской области!», — сказал Губернатор и вручил коллективу ценные подарки: сертификаты на новый минивэн, организацию творческой мастерской и премии сотрудникам.