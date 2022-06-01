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Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»

1 июня 2022 23:35
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В Самаре 1 июня прошел Музыкальный фестиваль Юрия Башмета.

Легендарная музыкально-литературная композиция по роману в стихах Александра Пушкина и опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» прозвучала над Волгой. В Самаре 1 июня прошел Музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Приобщиться к российскому искусству смогли тысячи жителей и гостей города, который, по мнению Губернатора Дмитрия Азарова, сегодняшним вечером стал культурной столицей страны.

«Мы только что принимали самую талантливую и креативную молодежь в рамках проведения фестиваля Российская студенческая весна, а сегодня благодаря гениальным людям – Юрию Башмету, Константину Хабенскому, Ольге Литвиновой – наши земляки могут приобщиться к высокому искусству. Легендарное произведение, снискавшее успех и как литературное, и как музыкальное, подтвержденное временем, сегодня получило гениальное воплощение благодаря удивительным музыкантам и артистам», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фрагменты из поэмы Пушкина читали выдающиеся театральные актеры современности – Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнили молодые талантливые певцы – солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга: Жаля Исмаилова, Ирина Шишкова, Сергей Романовский, Алексей Исаев, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева, Александра Саульская-Шулятьева. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Хора Самарского академического театра оперы и балета – маэстро Юрий Башмет. Он стал одним из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции. И «первой ласточкой» в этом синтетическом жанре стал «Евгений Онегин».

«Для меня это прекрасные стихи, которые своей простотой открывают каждый раз что-то новое в моей жизни, – отметил актер Константин Хабенский. – Я давно не был в Самаре с гастролями, но мне кажется, что отклик от проверенного временем «Евгения Онегина», который звучит каждый раз по-новому, у жителей и гостей очень хороший».

Сам маэстро отметил, что это произведение искусства уже многим хорошо знакомо: «Но я рад, тому, что на музыкальный фестиваль в Самаре пришло такое количество людей – гораздо больше, чем мы ожидали, чтобы заново для себя открыть «Евгения Онегина».

«Такие события вдохновляют людей на творчество, добрые дела, на любовь к своей Родине, нашему искусству, великой российской культуре, которую пытаются запретить во многих странах, исходя из каких-то политических, конъюнктурных, а иногда абсолютно меркантильных интересов определенных групп. Невозможно запретить российскую культуру, игнорировать ее, и это знает любой цивилизованный человек. Сегодня в Самаре люди смогли приобщиться к великому произведению. Я уверен, что такие культурные события дают дополнительный драйв развитию региона. Все больше людей разных специальностей – инженеры, конструкторы, технологи, медики, педагоги – вдохновляются великими творениями российского искусства на добрые и важные дела», – уверен Губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области при поддержке Правительства региона и Леонида Михельсона, председателя правления ПАО «НОВАТЭК», с 2011 года работает Академия Башмета. Это комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов, уроков, лекций от ведущих деятелей музыкального искусства, а также совместных выступлений известных артистов современности и участников Академии.

«Академия Юрия Башмета - это наше достояние, достояние не только самарской земли, но и всей России, а также стран СНГ и Балтии. Благодаря гению великого музыканта, его наставничеству академия Башмета продолжает радовать поклонников музыки в разных странах. Она, как и все российское искусство, находится все политики, вне конъюнктуры отношения между странами, формирующегося совершенно несправедливо негативного восприятия России в странах Западной Европы, в первую очередь, и за океаном, – акцентировал Губернатор. – Эта академия продолжает жить, открывать новые имена российской музыки и мировой. Я очень рад, что мы к этой академии смогли сделать серьезное дополнение в виде музыкального фестиваля Юрия Абрамовича Башмета, спасибо, что он на это согласился».

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Мероприятия

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