Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области

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В среду, 9 февраля, в ходе командировки в Москву Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Государственного совета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров встретился с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Стороны наметили план работы комиссии Госсовета на предстоящий год, обсудили реализацию в регионе профильного национального проекта, а также возможность поддержки крупных проектов в сфере культуры на территории Самарской области из федерального бюджета.

Самарская область – один из ведущих регионов в стране по качеству реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Только за прошедший год удалось достичь значимых результатов, заметных жителям не только городских округов, но и муниципальных районов области. В 2021 году проведён капитальный ремонт 9 сельских домов культуры в Нефтегорском, Шигонском, Сергиевском, Красноярском, Хворостянском, Волжском, Красноармейском и Кинельском районах. Ещё 2 новых дома культуры построено в с. Тимашево Кинель-Черкасского района и п. Глушицкий Большечерниговского района.

Также в 2021 году капитально отремонтированы 4 муниципальных детских школы искусств. Проведено переоснащение по модельному стандарту 8 муниципальных библиотек. А всего за 3 года в регионе открыто уже 20 модельных библиотек. Открыт виртуальный концертный зал в г.о. Кинель, и теперь в Самарской области все 10 городских округов охвачены виртуальными концертными залами. Благодаря субсидиарной поддержке Фонда кино открылись ещё 3 кинозала: в Чапаевске, а также в сёлах Хворостянка и Пестравка.

Одной из тем для обсуждения стала возможность реализации проектов в сфере культуры на принципах государственно-частного партнёрства. Напомним, предложение о реализации нацпроекта «Культура» на принципах ГЧП, выдвинутое профильной комиссией Госсовета, было поддержано Президентом страны. Дмитрий Азаров отметил, что финансово-экономическая модель такого взаимодействия уже проработана, пилотным проектом может стать строительство Дома культуры в одном из муниципальных районов Самарской области. «Вполне возможно, модель выработаем и для всех регионов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил федеральное министерство за содержательную работу и тесное взаимодействие, которое было выстроено в рамках деятельности комиссии Госсовета по направлению «Культура». «Комиссия Госсовета в прошлом году отработала в соответствии с утверждённым планом. Хочу поблагодарить всех коллег и вас лично за тесное взаимодействие, особенно в это непростое время пандемии», – обратился Дмитрий Азаров к Ольге Любимовой.

Говоря о планах работы комиссии, с учётом того, что следующий год объявлен Годом культурного наследия народов России, Губернатор предложил посвятить заседания вопросам популяризации народного искусства, сохранения этнокультурного многообразия, поддержки талантливой молодёжи, механизмам реализации проектов «Придумано в России» и «Пушкинская карта».

«Мы очень рады, что этот год был объявлен именно Годом культурного наследия народов России. Такая формулировка даёт возможности для творчества. При этом, мы делаем акцент не только на народном творчестве, но и на объектах культурного наследия», – сказала Ольга Любимова.

Губернатор региона представил также Министру проект, разрабатываемый для Самарского художественного музея. На базе произведений живописи из коллекции учреждения будут созданы VR-прогулки «внутри» картин. С помощью современных технологий посетители смогут вблизи рассмотреть объекты, изображённые на картине, а также увидеть пространство, которое находилось за художником во время написания работы. Планируется, что визуальный ряд будет сопровождаться рассказом о создании картины.

В завершении встречи Дмитрий Азаров пригласил Министра посетить ряд крупных событий, которые пройдут в Самарской области в этом году – это торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, юбилейная Российская студенческая весна, а также фестиваль авторской музыки «Сам.Фест».