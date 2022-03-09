Дирижёром оркестра Самарской филармонии назначен Филиппо Десси

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9 марта 2022 года министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш представила коллективу Самарской филармонии нового руководителя симфонического оркестра – итальянского дирижёра Филиппо Десси.

«Самарская филармония - один из ведущих культурных институтов Самарской области. Это тот камертон, который показывает общий уровень развития нашей музыкальной культуры. Я рада, что Филиппо Десси, молодой дирижёр, итальянец по происхождению, последнее время работавший в России, в Санкт-Петербурге, под руководством в том числе замечательного дирижера Фабио Мастранджело, приехал к нам и возглавит симфонический оркестр Самарской филармонии. Я надеюсь, что самарская публика окажет Филиппо тёплый прием. Нас ждёт много интересных творческих встреч с оркестром под его руководством. Очень важно, что Михаил Александрович Щербаков остаётся с нами в должности художественного руководителя. Кроме этого, Михаил Александрович готовит молодые кадры на площадке Самарского государственного института культуры, руководит молодёжным оркестром этого института», - рассказала Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области.

Филиппо Десси окончил консерваторию Lucio Campiani в Мантуе, учился в Civica Scuola di Musica Claudio Abbado в Милане, а также в Итальянской Академии дирижирования. Профессионально развиваясь как дирижер, Филиппо посещал мастер-классы, среди которых курс маэстро Массимилиано Калди, а также курс профессоров Дональда Портноя и Пола Вермера в Университете Южной Каролины.

В сентябре 2019 года пианист и дирижёр Филиппо Десси решает переехать в Россию, в город Санкт-Петербург, где становится учеником и ассистентом Маэстро Фабио Мастранджело в государственном театре «Мюзик-Холл». Летом 2021 года принимал участие в Международном музыкальном фестивале «Опера всем».

Дирижер Филиппо Десси в своем первом интервью поделился планами: «Я вступаю на новую должность с радостным настроением. Для меня большая честь быть в России, в Самаре. До этого я несколько лет жил в Санкт-Петербурге. Там учил русский язык, два года работал с маэстро Фабио Мастранджело, многому научился у него. Особенно мы много занимались оперным и симфоническим репертуаром. Один из проектов, над которым я работал, был Международный фестиваль в Санкт-Петербурге «Опера – всем». Я был ассистентом у маэстро Мастранджело и дирижировал операми «Дон Паскуале» Г.Доницетти, «Борис Годунов» М.Мусоргского и другими. А сейчас настал тот момент, когда все, чему я научился, я смогу реализовать здесь в Самарской филармонии. Я знаю, что Самара – город с давними культурными традициями. Это очень важно для меня. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы культура Самары процветала, и постараюсь, чтобы моя работа доставляла радость дорогим самарцам. Да, я еще молод, но у меня есть свои творческие идеи. Хочу пригласить всех самарцев в филармонию на концерты и в этом сезоне, и в следующем. Ближайшие мои задачи – достойно завершить текущий сезон филармонии и подготовить открытие нового сезона. 25 августа я приглашаю всех на концерт с новой оперной программой из произведений итальянских и русских композиторов. Будут петь два замечательных солиста – сопрано и тенор. Публика услышит лучшие арии и фрагменты русской и итальянской музыки».

Предыдущий руководитель оркестра, дирижер Михаил Щербаков продолжит свою работу на посту художественного руководителя Самарской государственной филармонии. Маэстро будет регулярно выходить на сцену в рамках своего абонемента. Михаил Щербаков также сконцентрируется на педагогической работе в качестве дирижёра Студенческого симфонического оркестра Самарского государственного института культуры.

Фото: минкульт СО