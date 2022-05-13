Дирижер Самарской филармонии Филиппо Десси прошел на I тур конкурса им. С.В.Рахманинова

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Дирижер Самарской филармонии Филиппо Десси по результатам видео-отбора прошел на I тур Международного конкурса имени С.В.Рахманинова в номинации «Дирижирование».

Всего на конкурс было подано 210 заявок в данной номинации, после чего жюри пригласило к участию 24 дирижера. Конкурс пройдет с 17 по 27 июня 2022 года в Москве в Концертном зале имени П.И.Чайковского. Художественный руководитель проекта – прославленный пианист Денис Мацуев.

Творческое соревнование пройдет в преддверии празднования 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова и проведения Года музыки в Российской Федерации в 2023 году. В состав организационного комитета конкурса вошли: Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Валерий Полянский, Александр Сладковский, Михаил Швыдкой, Алексей Шалашов, Александр Соколов и другие.

С 14 по 27 июня все события музыкального состязания будут доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте Конкурса.

Фото: минкульт СО