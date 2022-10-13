Дима Билан объяснил, почему его концерт в Самаре не состоялся

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Певец Дима Билан сделал официальное заявление относительно отмены своего выступления в Самаре. Концерт должен был состояться 11 октября в «МТЛ-Арена». Однако его неожиданно отменили без объяснения причины.

— Тур продолжается, но концерты в некоторых городах по независящим от меня причинам — перенесены! По решению организаторов! Города — Самара, Саратов, Волгоград, Воронеж — переносятся на май! Все купленные билеты действительны! Шоу в других городах состоятся по запланированному графику, — написал артист в одной из запрещенных в России соцсетей.

Об отмене концерта разочарованные зрители узнали, уже придя к «МТЛ-Арене». По рассказам одной из поклонниц певца Анастасии, новость им сообщили охранники заведения. Уже после девушка и ее подруга нашли совсем короткое объявление о переносе концерта на 2023 год на сайте, где они покупали билеты, пишет 63.ру.

— Оно было таким крошечным и неприметным, что мы не сразу заметили, что оно вообще там есть. Никаких сообщений об отмене концерта на официальном сайте певца, за которым мы следили, не было, — посетовала жительница Самары.