Детские и юношеские театральные коллективы Самары приглашаются к участию во Всероссийском фестивале «Табуретка»

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Ассоциация содействия разработке и реализации культурных, благотворительных и образовательных программ «Проект культура» при содействии музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме проводит Всероссийский театрально-поэтический фестивале «Табуретка».

Поучаствовать в нем могут детские и юношеские театральные коллективы любого направления. Возраст участников коллектива – до 18 лет включительно. На конкурс принимается один спектакль от одного коллектива, продолжительностью не более 45 минут.

Мероприятие пройдет в три этапа:

I этап — подача заявок на участие. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля https://taburetkafest.ru/zayavka-festival и прислать в оргкомитет ссылку на видеозапись спектакля, размещенную в VKвидео. Видеозапись должна быть снята общим планом длительностью не более 15 минут. Документы принимаются с 1 марта по 1 июля.

II этап — просмотр и оценка присланных видеозаписей (с 1 июня по 5 августа), по итогам которого будет составлен список финалистов конкурса;

III этап — финал (осень, Санкт-Петербург).

Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города. Все участники театрального финала Фестиваля «Табуретка» награждаются дипломами и призами.

Ознакомиться с регламентом фестиваля можно по ссылке: http://taburetkafest.ru/content/652/taburetka-reglament, узнать более подробную информацию о нем по телефону: +7 (965) 798-04-80.