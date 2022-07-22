Детская музыкальная школа №4 в Самаре получила 18 новых музыкальных инструментов

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Завершилась поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детскую музыкальную школу №4. Эта одна из старейших музыкальных школ областной столицы, в декабре 2022 года она отметит свой 75-летний юбилей.

В рамках нацпроекта парк музыкальных инструментов учреждения пополнили 4 новые скрипки, 3 виолончели, 2 саксофона, 2 кларнета, 3 флейты. Фортепианные классы теперь оснащены новыми пианино российской фабрики «Михаил Глинка». Концертный зал школы украсили комфортные кресла отечественного производства, а учебно-методический фонд был расширен за счет новых учебников по сольфеджио и музыкальной литературе.

Как отмечают представители учреждения дополнительного образования, новые инструменты, оборудование и учебные материалы на сумму более 5 млн. рублей станут хорошей базой для обучения юных талантов, реализации на высоком уровне предпрофессиональных программ в области искусств. Благодаря обновлению музыкальных инструментов, преподаватели и обучающиеся смогут в полной мере раскрыть свои таланты и проявить способности на концертных и конкурсных площадках города и региона.

«Благодаря нацпроекту «Культура» наша школа получила 18 музыкальных инструментов. Она существует почти 75 лет, и за это время многие инструменты не раз подвергались реставрации, и их требовалось заменить. Теперь открываются большие возможности: инструменты закуплены для пополнения творческих коллективов, могут быть созданы новые интересные объединения, расширится репертуар, обучающиеся получат шанс раскрыть свои таланты на конкурсах. Был обновлен наш концертный зал, а библиотека школы пополнилась новыми учебниками по музыкальной литературе и сольфеджио, которыми будут пользоваться все учащиеся - от первого до выпускного классов школы», - отметила директор детской музыкальной школы №4 Ольга Ворожецова.

В этом году 10 детских музыкальных школ и школ искусств Самары проводят масштабное обновление материально-технической базы на общую сумму более 57 млн рублей.

«В этом году у нас рекордное количество учреждений участвуют в нацпроекте. В 2022 году мы приобретем 4 рояля, 27 пианино, 14 струнных инструментов, 33 народных инструмента и 27 - духовых. В основном это инструменты наших отечественных производителей и они поступают очень высокого качества. Это прекрасное подспорье для наших школ, чтобы дети имели возможность играть на хороших инструментах, читать и заниматься по новым учебникам и пользоваться замечательным, современным оборудованием – интерактивными досками, мультимедийными классами, компьютерными комплексами», - резюмировала заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Евгения Мищенко.

Фото: администрация Самары