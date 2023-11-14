День рождения Эльдара Рязанова отметят в самарском музее

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18 ноября 2023 года Эльдару Рязанову исполнилось бы 96 лет. Команда самарского музея, который носит имя знаменитого советского и российского кинорежиссера, подготовила к памятной дате специальную программу. Гостей ждет авторская экскурсия в стихах и викторина, а также возможность бесплатного посещения основной экспозиции.

18 ноября (суббота) с 10.00 до 18.00 для свободного посещения (бесплатно) будет доступна основная экспозиция музея, которая состоит из трех пространств.

Центральное место занимает мемориальная комната семьи Рязановых, где гости могут познакомиться с подробностями самарского периода жизни кинорежиссера и его творчеством. Зал «Куйбышев – запасная столица» посвящен повседневной жизни и быту людей, находившихся в Куйбышеве в годы эвакуации. В этом пространстве собраны уникальные кинохроника и фотоархив, документы и предметы эпохи, передающие атмосферу города и настроение людей, живших здесь в 1941-1943 годах. В экспозиции третьего зала «В гостях у Рязанова» представлена мебель и личные вещи кинорежиссера из его московской квартиры и подмосковного дома. Более 50 музейных предметов знакомят с творчеством Рязанова и рассказывают о связи, которую он поддерживал с родным городом.

Немногие знают, что Эльдар Рязанов был не только кинорежиссером, телеведущим и писателем, но еще и поэтом. Его стихи то лиричны, то пронизаны присущей автору сатирой. Иногда можно встретить философские рассуждения – через поэзию Рязанов осмыслял свою жизнь и окружавшую его реальность, делился тем, что его волновало как человека и гражданина. Специально к празднованию дня рождения Эльдара Рязанова историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой разработал авторскую экскурсию в стихах «Музыка жизни Эльдара Рязанова». Разговор пойдет о Рязанове-поэте, о его любимых стихах и о том, как поэзия глубже раскрывает личность кинорежиссера.

Экскурсия «Музыка жизни Эльдара Рязанова» пройдет в 14.00. Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек). Требуется обязательная предварительная запись по телефону (332-05-16) или по ссылке: https://vk.cc/crQNbg

В 16.00 посетители музея могут принять участие в викторине о жизни и творчестве Эльдара Рязанова, которая разделена на три тематических блока. Первый связан с экспозицией музея, в которой скрыты подсказки и ответы на вопросы. Второй посвящен фильмам Рязанова. Чтобы ответить на вопросы, участники должны будут вспомнить сюжеты или эпизоды кинокартин. В третьем блоке задача усложнится – нужно будет дополнить цитаты из фильмов. Активные игроки получат фирменные открытки Музея Эльдара Рязанова. Викторину проведут заместитель директора по развитию музея Анастасия Чекмасова и главный хранитель фондов Татьяна Пульная. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется, но количество мест ограничено (не более 20 участников).

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