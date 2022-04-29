Cуд Риги принял решение о возвращении в эфир нескольких российских развлекательных телеканалов

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Административный районный суд Риги принял решение о возвращении в эфир нескольких российских развлекательных телеканалов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии, передает ТАСС.

"Принято решение вернуть в информационное пространство Латвии пяти заблокированных каналов. Это решение будет обжаловано", - говорится в тексте.

В постановлении суда указано, что решение регулятора от 7 марта 2022 года в отношении 18 российских телеканалов, в число которых входят THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music, в отношении последних должно быть приостановлено.

Решение о блокировке этих развлекательных каналов было принято Национальным советом по электронным СМИ Латвии, так как они связаны с российским холдингом "Газпром-медиа", находящимся в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Однако, по мнению суда, программы, прямо или косвенно связанные с Газпромбанком, необязательно угрожают латвийскому информационному пространству.

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