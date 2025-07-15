Более 1500 зрителей объединил концерт Самарского концертного духового оркестра на набережной

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль «Жигули»
Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль «Жигули»
Предпринимательскому сообществу Самарской области рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости
Предпринимательскому сообществу Самарской области рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости
СМИ: в Самаре обстреляли трамвай
СМИ: в Самаре обстреляли трамвай
Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома
Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома
На инфраструктуру для трамваев и троллейбусов в Самаре требуется 27 млрд рублей
На инфраструктуру для трамваев и троллейбусов в Самаре требуется 27 млрд рублей
Федеральный проект в действии: тольяттинская компания повышает эффективность сортировки вторичного металла
Федеральный проект в действии: тольяттинская компания повышает эффективность сортировки вторичного металла
Более 19 тысяч пациентов получают медицинскую помощь в обновленном подразделении городской больницы №4 в Самаре
В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении наркотиков
В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.37
0.48
EUR 91.77
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Фактура памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 1500 зрителей объединил концерт Самарского концертного духового оркестра на набережной

15 июля 2025 10:06
192
Более 1500 зрителей объединил концерт Самарского концертного духового оркестра на набережной

13 июля на Софийской набережной выступил Самарский концертный духовой оркестр. 

 Вместе с солистами – лауреатами всероссийских и международных конкурсов Екатериной Масальской и Вадимом Зубковым – он представил жителям и гостям города программу, посвященную Дню семьи, любви и верности, с которой участвовал в праздновании Дня города Сухум в Республике Абхазия. 

«Сегодня коллектив Самарского концертного духового оркестра известен не только в нашем городе и регионе, но и за его пределами. Это одна из наших культурных достопримечательностей, и концерты на открытых площадках – пожалуй, лучшая возможность для жителей города  познакомиться с этим коллективом. Планируем, что это не последнее выступление оркестра в текущем сезоне, обсуждаем концерты на других площадках, в том числе серию выступлений в городских парках в рамках проекта «Лето в городе», - сказал глава города Самара Иван Носков.

 Отметим, что в ближайшие выходные жителей и гостей Самары ждет выступление ВИА «Стиль», созданного на базе Самарского концертного духового оркестра. В субботу, 19 июля, группа  выступит в парке им.Ю.Гагарина, а в воскресенье, 20 июля, - в парке им. 50-летия Октября. Оба концерта начнутся в 17:00.

Фото: горадминистрация.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
14 июля 2025  21:12
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
355
Трамп сделал заявление о России, Украине, пошлинах и санкциях
14 июля 2025  20:46
Трамп сделал заявление о России, Украине, пошлинах и санкциях
411
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
14 июля 2025  14:16
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
414
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
14 июля 2025  13:46
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
549
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
14 июля 2025  13:05
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
452
Весь список