Более 1500 зрителей объединил концерт Самарского концертного духового оркестра на набережной

192

13 июля на Софийской набережной выступил Самарский концертный духовой оркестр.

Вместе с солистами – лауреатами всероссийских и международных конкурсов Екатериной Масальской и Вадимом Зубковым – он представил жителям и гостям города программу, посвященную Дню семьи, любви и верности, с которой участвовал в праздновании Дня города Сухум в Республике Абхазия.

«Сегодня коллектив Самарского концертного духового оркестра известен не только в нашем городе и регионе, но и за его пределами. Это одна из наших культурных достопримечательностей, и концерты на открытых площадках – пожалуй, лучшая возможность для жителей города познакомиться с этим коллективом. Планируем, что это не последнее выступление оркестра в текущем сезоне, обсуждаем концерты на других площадках, в том числе серию выступлений в городских парках в рамках проекта «Лето в городе», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Отметим, что в ближайшие выходные жителей и гостей Самары ждет выступление ВИА «Стиль», созданного на базе Самарского концертного духового оркестра. В субботу, 19 июля, группа выступит в парке им.Ю.Гагарина, а в воскресенье, 20 июля, - в парке им. 50-летия Октября. Оба концерта начнутся в 17:00.

Фото: горадминистрация.