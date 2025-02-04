Более 100 молодых пар приняли участие в XXI районном молодежном бале «В вихре любимых вальсов» в Самаре

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В Октябрьском районе прошел XXI районный волонтерский молодежный бал «В вихре любимых вальсов…», посвященный Российскому студенчеству и учащейся молодежи.

В этом году в мероприятии приняли участие порядка 200 школьников и студентов средне-специальных и высших образовательных учреждений.

Организаторами мероприятия выступили администрация Октябрьского района, районная инновационная волонтерское объединение «Школа-центр лидеров социума» и школа №12.

На XXI бальной ассамблее выступили лучшие творческие коллективы района: танцевальные коллективы «Самарка», «Дебют», «Улыбка», «Эквилибриум», а также вокальные - «Акцент» и «Премьера».