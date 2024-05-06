Ближайшие мероприятия Музея Эльдара Рязанова в Самаре

7 мая (вторник) в 16.30 пройдет лекция «Левитан. Голос Победы» (12+).
Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Лекция приурочена к профессиональному празднику – Дню радио и работников всех отраслей связи. Имя Юрия Левитана окутано множеством легенд. До сих пор неизвестно, в каком городе знаменитый диктор зачитывал сводки информационного ведомства Совинформбюро. Есть мнение, что в Куйбышеве. Расскажем о вкладе Юрия Левитана в Победу и о работе Совинформбюро в Запасной столице.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwodaL
8 мая (среда) в 14.00 пройдет интерактивная экскурсия «Запасная столица в ракурсе кинохроники» (12+).
Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. Кроме того, у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.
Вход на мероприятие – 200 рублей (билет можно купить по Пушкинской карте). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwobSD
12 мая (воскресенье) в 14.00 в рамках лектория Музея Эльдара Рязанова «Женщины – большая сила» пройдет четвертая лекция «Женщины Куйбышева на защите родины в годы войны» (12+).
Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.
Среди женщин Самарского края, отправившихся на фронт, было немало героинь. О судьбах некоторых из них посетители услышат на лекции. Гости узнают биографию Иды Шустерман (тетя Эльдара Рязанова, Герой Советского Союза, командир санитарного взвода), Ольги Санфировой (летчица), Александры Ращупкиной (женщина-танкист, которая притворялась мужчиной), Зинаиды Смирновой (санинструктор, награждена медалью имени Флоренс Найтингейл – высшая и самая почетная награда для сестер милосердия в мире).
Вход на мероприятие – 200 рублей (билет можно купить по Пушкинской карте). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwoecf