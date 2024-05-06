Ближайшие мероприятия Музея Эльдара Рязанова в Самаре

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7 мая (вторник) в 16.30 пройдет лекция «Левитан. Голос Победы» (12+).

Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Лекция приурочена к профессиональному празднику – Дню радио и работников всех отраслей связи. Имя Юрия Левитана окутано множеством легенд. До сих пор неизвестно, в каком городе знаменитый диктор зачитывал сводки информационного ведомства Совинформбюро. Есть мнение, что в Куйбышеве. Расскажем о вкладе Юрия Левитана в Победу и о работе Совинформбюро в Запасной столице.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwodaL

8 мая (среда) в 14.00 пройдет интерактивная экскурсия «Запасная столица в ракурсе кинохроники» (12+).

Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. Кроме того, у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

Вход на мероприятие – 200 рублей (билет можно купить по Пушкинской карте). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwobSD