Автор из Самары напишет свой седьмой роман в Академии творческих индустрий «Меганом»

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В Академии творческих индустрий «Меганом» завершился первый модуль «Издательской программы «Таврида.АРТ», где собрались 95 писателей из 35 регионов России. Событием, объединившим прозаиков, стал первый модуль «Издательской программы «Таврида.АРТ». Одной из участниц стала молодая писательница из Самарской области Александра Обвинцева

.Академия творческих индустрий «Меганом» собрала перспективных писателей из разных регионов страны. На «Издательской программе «Таврида.АРТ» молодые авторы-прозаики, работающие в направлениях популярной и интеллектуальной литературы, получили возможность вместе с мастерами и экспертами индустрии пройти путь от черновика до собственного готового романа. Участники обучаются по двум направлениям: курс «Бестселлер» и курс «Интеллектуальная литература».

Самарская писательница Александра Обвинцева с псевдонимом Саша Тетс, автор в жанрах мистики, детектива и фантастики, сейчас работает над собственным литературным проектом. Её роман объединяет семь реальных детективных историй, в которых частный детектив Шут противостоит загадочному следователю Борису:

«Я давно вынашиваю эту идею и собираю истории различных преступлений, для этой книги взяла только самые эмоционально сильные. Однако расследование, которое ведут герои — это лишь часть истории, куда важнее разгадать основную загадку: как главные персонажи связаны между собой», — рассказала Александра Обвинцева.

Фото: минкульт СО