Автор идеи нашумевшего сериала «Нулевой пациент», писатель Андрей Геласимов встретится с самарцами

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26 февраля 2023 года в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится третье заседание Книжного клуба. В центре обсуждения – рассказ известного российского писателя Андрея Геласимова «Нежный возраст», написанный в форме дневника подростка, взросление которого приходится на 1995-й год.

В 2022 году именно на основе идеи Андрея Валерьевича был снят нашумевший сериал «Нулевой пациент», он занимал первую строчку рейтинга на портале «Кинопоиск». И вот Андрей Геласимов приезжает в Самару, чтобы пообщаться с читателями и зрителями, ответить на интересующие их вопросы.

Кроме того, 26 февраля в 18:00 на сцене Самарского театра «Город» (тоже в здании областной научной библиотеки) состоится премьера спектакля «Нежный возраст», в основе инсценировки — одноименный рассказ Геласимова. В ролях — студенты четвертого курса Самарского областного училища культуры и их мастер, режиссер — Ольга Рябова. Молодые артисты сами совсем недавно вышли из «нежного возраста», они примут участие в заседании «Книжного клуба», поэтому встреча обещает быть по-настоящему интересной.

В 19:00 состоится обсуждение спектакля.

Андрей Геласимов не раз бывал в Самаре и губернии по приглашению областной научной библиотеки, является постоянным мастером и членом жюри Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта», а также Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко.

Вход свободный, по предварительной регистрации в группе Центра чтения, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Фото: пресс-служба СОУНБ