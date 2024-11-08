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Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»

8 ноября 2024 13:29
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Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»

С 9 ноября по 10 декабря 2024 года в Самаре пройдет конкурс рисунков в социальных сетях. Участникам предстоит нарисовать картины пейзажей и архитектуры города вдохновляясь творчеством Винсента Ван Гога, и опубликовать их. Организаторами конкурса выступила выставка репродукций картин нидерландского художника, представленная в новой арт-галерее города с начала ноября 2024 года.

«Мы хотим вдохновить жителей взглянуть на город через призму искусства и передать его уникальные места с яркими красками и экспрессией, которая отличает работы великого мастера. Этот конкурс не только поощряет творческое самовыражение, но и напоминает о том, как искусство помогает нам видеть повседневное по-новому, находить красоту там, где мы порой не замечаем ее в суете жизни», — отмечает Анна Павельева, руководитель арт-галереи VEKARTA.

Основная задача участников — отразить красоту самарских мест, используя стилистические приемы, характерные для картин Ван Гога, и разместить фото работы в социальных сетях (ВК или Телеграмм). Художники сами выбирают локации для своих работ, будь то живописные улицы, здания или природные уголки города. Для участия приглашаются школьники средних и старших классов, а также студенты. По итогам конкурса народным голосованием 11 декабря будут выбраны три победителя, а 12 декабря состоится торжественное награждение в галерее VEKARTA. В качестве подарков для каждого победителя предусмотрены ценные призы:

1 место: Планшет HONOR Pad X8а и два билета на выставку;

2 и 3 место: репродукция картины художников и два билета на выставку.

Со всеми подробностями и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте выставки: https://vystavki-samara.ru/.

А также в социальных сетях:

Сообщество выставки в ВК: https://vk.com/vekartasamara

ТГ-канал: https://t.me/vekartaSamara

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Теги: Мероприятия

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