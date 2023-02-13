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Анонс культурных событий в регионе на этой неделе 

13 февраля 2023 14:49
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14 февраля отмечается Международный день книгодарения.

Анонс культурных событий недели, представляет пресс-служба минкульта СО. 

13 января в 13:00 в Самарской областной библиотеке для слепых пройдет литературное занятие для детей «Сказочные истории Владимира Бондаренко» в рамках акции «Бондаренковские чтения-2023». Участники встречи узнают о творческом становлении Владимира Никифоровича, познакомятся с книгами, написанными
автором.

14 февраля отмечается Международный день книгодарения. Главная идея праздника – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, а также напомнить, что книга продолжает оставаться актуальным подарком.
14 февраля в 10:30 в Самарской областной детской библиотеке все желающие – читатели, их семьи, книготорговые организации и другие смогут через библиотеку передать прочитанные или новые книги для акции по сбору книг для детских социальных учреждений и вложить в них небольшое пожелание новому хозяину. В 14:00 Самарская областная библиотека для молодежи присоединится к общероссийской акции: здесь пройдет лекция «Книги и картины о любви», интеллектуальная игра «Битва полов» и мастер-класс по рисованию.

14 февраля Самарская областная универсальная научная библиотека представит просветительскую акцию «Читать здорово!» в военных медицинских учреждениях Самары. В 12.00 акция пройдет в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, в 14.30 – в Военном клиническом санатории «Волга».

14 февраля в 13:00 День всех влюбленных отметят в Самарском зоопарке. Для посетителей проведут экскурсию и расскажут о замечательных парах – амурских тиграх Кактусе и Кассандре, нильских крокодилах - Кузе и Герде, крокодиловых кайманах Тоше и Кокоше, полярных совах Вьюге и Буране и о многих других парах, их поведении в брачный период, семейной жизни и воспитании потомства. Будут подведены итоги конкурса «Лучшая пара Самарского зоопарка -2023».

14,15,16 февраля в 10:00 Агентство социокультурных технологий проведет цикл занятий «Художественная предметная фотография». В программе: тренировка в насмотренности, обучение составлению композиции и фотографическим натюрмортам, работа с цветом, светом, фактурами и плоскостями, практическая работа в профессиональной фотостудии.
Ведущий - Денис Шведов, профессиональный фотограф.

14 февраля в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет занятие «Русский по вторникам» в рамках подготовки к Всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант».

14 февраля в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу Гаэтано Доницетти «Любовный напиток».

14 февраля в 19:00 Самарская государственная филармония приглашает на концерт вокальной группы «ПЯТЕРО» - «NANOACAPPELLA. ПЕРЕЗАГРУЗКА».

14 февраля в 19:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Нежный джайв», Исполнители: солисты и Джаз-оркестр Тольяттинской государственной филармонии, дирижер – Валерий Мурзов.

15 февраля в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытие комплексной выставки «Выдающиеся российские педагоги-гуманисты: Ушинский К.Д., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А.».

15 февраля в 15:00 состоится заседание мастерской арт-практик в Самарской областной библиотеке для молодёжи, в рамках деятельности креативных индустрий и развития инклюзивных творческих лабораторий. Яркая позитивная живопись для детей и взрослых с любым уровнем подготовки.

15 февраля в 18:30 Самарская областная библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион» - «Этика и технологии». Лектор - Трафимова Галина Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры философии Самарского университета
Вход – свободный.

15 февраля в 18:00 Самарский театр кукол приглашает на спектакль «Серая шейка».

15 февраля в 18:00 в кинотеатре «Художественный» пройдет творческая встреча с Егором Бероевым и Сергеем Войтенко в рамках презентации фильма «Дорога к дому».

15 февраля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета «Ромео и Джульетта» - балет-сон о сказочной средневековой Италии и о любви, пламя которой не ослабевает с шекспировских времен.

15 февраля в 19:00 Тольяттинский краеведческий музей приглашает на вечернюю экскурсию «Прогулки по ночному лесу». Экскурсия в полной темноте с одним фонариком, создаст полную иллюзию пребывания в настоящем лесу, с его обитателями, запахами и
голосами ночных птиц. Доступно по Пушкинской карте.

16 февраля в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию «Г.С. Альтшуллер – создатель теории решения изобретательских задач».

16 февраля в 13:00 в рамках выставки «Сталинград – история Победы» и просветительского проекта «Умный четверг» в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет лекция «Волжское речное пароходство и волжская военная флотилия в Сталинградской битве». Лектор - член Русского Географического общества, член Самарского археологического общества, краевед и судомоделист Борис Амурханович Агузаров. Вход на лекцию свободный.

16 февраля в 17:00 в Драматическом театре им. А. Н. Толстого в г.Сызрань состоится Гала-концерт открытого городского фестиваля-конкурса патриотической песни «Виктория».

16 февраля в 18:00 Самарский областной художественный музей откроет выставку «Другая жизнь» Константина Батынкова.

16 февраля 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи состоится музыкальный лекторий «Песни о любви» в рамках просветительского проекта «Виниловые вечера». Библиотека предлагает послушать шедевры с винила, проверенные временем, - как отечественных, так и зарубежных исполнителей.

16 февраля в 18:00 Тольяттинский театр кукол приглашает на премьерный спектакль «Дом, где живут сказки».

16 февраля в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает послушать лучшую из комических опер Джоаккино Россини, музыка которой наполнена остроумием и блеском - «Севильский цирюльник».

16 февраля в 18:30 в Самарском академическом театре драмы начнется спектакль «Татрюф».

16 февраля в 19:00 в музее Модерна состоится открытие выставки "Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation". Выставка фоторабот выдающегося художника русского авангарда из коллекции фонда Still Art, организована совместно с Галереей Люмьер.

16 февраля в 19:00 в областном музее имени Петра Алабина состоится первая из регулярных встреч, организованных музеем в рамках проекта «Сохранить как…». Тема первой встречи: «Что делать, если тебя «выгоняют» из любимого дома под предлогом аварийности?». Об расскажут приглашённые эксперты Нина Казачкова и Ольга Леонова.

17 февраля в 13:00 в модельной библиотеке-филиале им. М. Б. Корниенко №18 г.Сызрань состоится открытие выставки репродукций и живописи «По древним городам вслед за Рерихом».

17 февраля в 17:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на тематическую встречу в рамках серии научно-просветительских мероприятий «Юридический ликбез» - Роль прокуратуры РФ в защите прав и свобод человека и гражданина в современных условиях». По итогам мероприятия слушатели смогут задать спикерам все интересующие вопросы и получить бесплатную юридическую консультацию. Вход свободный по предварительной записи в группе Центра Чтения по ссылке: https://vk.com/topic-46304145_49219232

17 февраля в 18.30 и 18 февраля в 15:00 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на балет-притчу «Три маски короля».

17 февраля в 19:00 Самарская филармония отметит День рождения Самарского органа. Музыканты осуществят restart – возвращение к истокам, к началу истории самых древних в истории инструментов - духовых и ударных. Слушателей ждет множество открытий: премьерное исполнение нового сочинения композитора Аллы Виноградовой, а также впервые в Самаре прозвучат - концерты для вибрафона и органа Сежурне и Розауро, «Болеро» П.Кошро для органа и барабана.

17 февраля в 19:00 Тольяттинская филармония приглашает на литературно-музыкальный спектакль по творчеству Анны Ахматовой «Память о солнце».

18 февраля в 11:00 и 13:00 в Самарском академическом театре оперы и балета - детская опера «Репка», 0+

18 февраля в 12:00 в музее Алабина программа «Ступеньки истории. Как учились?». Участников ждет мастер-класс по чистописанию чернилами и пером, задачи для школьников 19 века, школьный инвентарь советского периода.

18 февраля в 13:00 Исторический парк «Россия – моя история» приглашает на Мастер-класс «Стоп-кадр» в рамках выставки «ФотоГрани». Посетители узнают о технических и художественных приемах в фотографии, а также основах построения композиции и настройке цветопередачи.

19 февраля в 11:00, 13:00 и 15:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится семейное путешествие, знакомство с народными сказками народов Поволжья «Давайте дружить сказками». Мероприятие в рамках Международного дня родного языка пройдет для детей в возрасте от 5 до14 лет, родителей.

19 февраля 14:00 – «Игротека в библиотеке»: Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает поиграть в новые настольные игры: башня, доббль, диксит, соображарий и другие, на любой возраст и вкус, для школьников, студентов и семей с детьми.

19 февраля в 19:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт для детей «Встречаем Масленицу!». В концерте принимают участие солисты- вокалисты, мастера художественного слова, артисты Русского оркестра.

 

Фото:   Минкульт СО

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