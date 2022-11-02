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Андрей Разин заявил, что все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой "Ласковый май", будут удалены из интернета

2 ноября 2022 23:00
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Материалы будут доступны только на его двух YouTube-каналах, также продюсер собирается перезапустить группу с молодыми исполнителями.

Продюсер Андрей Разин заявил в обращении на своем YouTube-канале, что в течение трех месяцев все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой "Ласковый май", будут заблокированы и удалены из интернета, материалы будут доступны только на его двух YouTube-каналах, также продюсер собирается перезапустить группу с молодыми исполнителями, сообщает РИА Новости.

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

"Все будет только тут, на этих двух YouTube-каналах - "Андрей Разин" и "Ласковый май". В ближайшее время, приблизительно через два-три месяца, все будет удалено в интернете, и вы сможете увидеть хронику группы только на этих двух каналах", - сказал продюсер.

Разин подчеркнул, что речь идет не только о материалах в соцсетях, но также о федеральных каналах российского телевидения. "Все телевизионные программы российского телевидения (связанные с группой "Ласковый май" и Юрой Шатуновым - ред.) ... будут удалены через три месяца… Пираты, которые снимали передачи про группу "Ласковый май" - они (передачи - ред.) у нас все переписаны, мы будем на наших каналах их показывать. Но не российское телевидение", - сказал Разин.

По словам артиста, патенты на товарные знаки "Юрий Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май" были "проданы американцам". "Юра Шатунов", имейте в виду, это товарный знак. И он его продал мне в 2013 году. А я продал американцам", - сказал Разин.

Продюсер отметил, что исполнение песен "Ласкового мая" также будет запрещено через три месяца, и "никакие концерты, никакие мероприятия, никакие вечера памяти с исполнением песен группы" не смогут проходить без согласия правообладателя. Он пригрозил, что "наиболее дерзких пиратов, которые объявляют концерты и так далее, ждет уголовная ответственность".

В заключение Разин пообещал, что творчество Шатунова "будет развиваться", добавив, что группа "Ласковый май" будет "создана заново из молодых ребят". "Персонально для них делаем страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать", - добавил он.

РИА Новости обратилось за комментарием по этому поводу к представителю Юры Шатунова Аркадию Кудряшову - он назвал заявления Разина "бредом" и порекомендовал "следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова".

 

Фото:   РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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