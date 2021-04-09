Американский рэпер и актер DMX умер в возрасте 50 лет

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Американский рэпер и актер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) умер в возрасте 50 лет, передает ТАСС. Об этом в пятницу сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его семью.

"Мы с грустью сообщаем, что любимый нами DMX ушел из жизни в возрасте 50 лет в больнице Уайт-Плейнс в окружении семьи, после того как несколько дней он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных фанатов по всему миру, и его легендарное наследие будет жить вечно", - приводит журнал заявление семьи.

DMX был доставлен в больницу 2 апреля после того, как ему стало плохо в его доме в Нью-Йорке. По данным журнала, у исполнителя произошел сердечный приступ. Его немедленно поместили в отделение реанимации, однако, как отмечает издание, к тому моменту кровь не поступала в мозг артиста порядка 30 минут и до момента своей смерти он был без сознания.

50-летний DMX был известен тем, что шесть его альбомов дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Рэпер снялся почти в 20 фильмах, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003).

Фото: EPA-EFE/RAFAL GUZ POLAND OUT/ТАСС