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Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно

24 марта 2025 22:16
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Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" проходит в понедельник в московском театре "Маска".

Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно, передает РИА Новости.

Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" проходит в понедельник в московском театре "Маска".

"Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра - 25 числа - будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна "Ника"", - сказал сын Мадянова - Роман Мадянов, получая приз за отца.

После вручения призов в номинация за роли второго плана ведущие церемонии предложили почтить память ушедших в 2024-2025 годах кинематографистов. Видеоряд начался речью Добровольской из архива премии и завершился словами благодарности Мадянова.

Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет.

Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет.

 

Фото:  freepik.com

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