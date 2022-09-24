Академия Н.С. Михалкова проведет Фестиваль одного дня, посвященный жизни и творчеству писателя Н.В. Гоголя

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C 3 по 10 октября 2022 г. в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. Фестиваль одного дня», рассказывающий о жизни и творчестве великого русского писателя Н.В. Гоголя. Мероприятие проводится Академией пятый год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках нацпроекта «Культура».

Передвижной формат Фестиваля предполагает насыщенную мероприятиями программу в рамках одного дня, но со сменой места его проведения («Один город – один день»).

«За годы своего проведения акция, посвященная творчеству отечественных мастеров литературы, полюбилась зрителям разных поколений. В этом году проект посвящен Николаю Васильевичу Гоголю и проходит в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре. В каждом городе гостей ждут спектакль, лекция, мастер-класс и мобильная выставка. Уверена, эти встречи не оставят равнодушными любителей русской словесности, помогут глубже прочувствовать хорошо известные и открыть для себя малознакомые страницы в творчестве классика», – говорится в видеообращении министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Фестивальный день в каждом городе будет насыщен тематическими мероприятиями: пройдут лекции о жизни и творчестве Н.В. Гоголя «Гоголь – загадка третьего тысячелетия» для широкого круга слушателей совместно с ГБУК г. Москвы «Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека», мастер-классы для профессиональных актеров и студентов профильных вузов «Актерское действие и анализ пьесы. Рождение образа», посвященные мастерству актера театра и кино.

«За четыре года Фестиваль, организованный нашей Академией при поддержке Министерства культуры, собрал свыше 15 тысяч зрителей в шестнадцати городах России и сумел приобрести своих поклонников и почитателей. В этом году центральным событием Фестиваля станет показ спектакля «Игроки» в постановке Антона Яковлева с участием актеров – выпускников Академии, приуроченный к 180-летию создания гоголевской комедии. В течение одного дня гости Фестиваля смогут посетить серию интересных и познавательных мероприятий – это и выставки, и лекции, и мастер-классы», – отмечает ректор Академии, народный артист России Никита Михалков.