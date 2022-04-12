«Ах, если бы вы были здесь»: в Музее Модерна открывается выставка двух художниц – Поленовой и Якунчиковой

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19 апреля в Музее Модерна открывается выставка двух художниц – Е. Д. Поленовой и М. В. Якунчиковой. Их имена известны не всем, однако их творчество открыло русскому искусству путь к стилю модерн, к его национальному направлению.

Елена Поленова, имея знаменитого брата (художника Василия Поленова), сама занималась творчеством. Поленова — график, живописец, мастер декоративного дизайна, одна из первых художников-иллюстраторов детской книги в России, одна из основоположниц стиля модерн в русском искусстве. Народное искусство настолько вдохновляло Поленову, что она стала инициатором создания гончарной и столярно–резчицкой мастерских в Абрамцево и в дальнейшем оставалась в них неизменным художником-руководителем.

Мария Якунчикова — одна из самых талантливых и драматичных фигур в искусстве Серебряного века, была одной из первых профессиональных женщин – художниц в России. Ее имя называли в числе имен лучших русских художников тех лет.

Их дружеская связь – лично и по переписке — наполняла искусство обеих художниц, и формировала единые источники вдохновения.

Представленные на выставке работы переданы из коллекции «Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова».

На выставке пройдет образовательная программа.

Выставка реализуется в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО