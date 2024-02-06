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9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»

6 февраля 2024 13:49
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9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»

В ближайшую пятницу в доме культуры «Авангард» состоится Межмуниципальный фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория».

Миссия фестиваля - популяризации песен советских и российских композиторов о Великой Отечественной войне, о Родине, Самарском крае, Российской армии.

Ежегодное проведение конкурса поддерживает и развивает музыкальное творчество, как профессиональных исполнителей, так и любителей песенного жанра, повышает уровень исполнительского мастерства, привлекает новых участников в творческие коллективы, открывает новые имена и таланты.

В конкурсе - фестивале принимают участие более сотни любителей песен патриотической направленности самого разного возраста из домов культуры, детских школ искусств, образовательных учреждений, ветеранских организаций, предприятий, учреждений, а также военнослужащие войсковых частей, офицеры и курсанты. География конкурса давно вышла далеко за пределы города Сызрань - в нем участвуют исполнители из разных территорий Самарской области.
Конкурс проводится по пяти номинациям: «солисты», «вокальные ансамбли», «вокально-инструментальные ансамбли», «инструментальные ансамбли», «авторы – исполнители». Оценивать мастерство любителей патриотической песни («военнослужащих» и «гражданских» исполнителей) будет профессиональное жюри.

Конкурсные прослушивания начнутся 9 февраля в Доме культуры «Авангард» с 11:00. Награждение победителей и Гала-концерт победителей состоится 15 февраля в 17:00. Кульминацией церемонии награждения станет исполнение всеми участниками программы финальной песни – гимна фестиваля «Виктория» (музыка и слова Виталия Жигулина).

Фестиваль проводится в Сызрани с 1998 года и входит в областной реестр мероприятий в сфере традиционной народной культуры и любительского искусства Самарской области.

Отметим, что укрепление исторической и культурной связи поколений, патриотическое воспитание, - одна из целей национального проекта «Культура», который реализуется по решению Владимира Путина, Президента Российской Федерации.

Конкурс проводится под эгидой управления культуры администрации г.о. Сызрань, МБУ «Культурно-досуговый комплекс», при партнерском участии ГБОУ СПО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой». Дом культуры «Авангард» расположен в Сызране, на улице Гиротурбинная, дом 28.

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Теги: Мероприятия

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